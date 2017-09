Atraviesa su evaluación final en la DEVA que decidirá su implantación para el curso 2018-2019

La Universidad de Granada en Ceuta contará con un nuevo título de máster oficial, actualmente solo hay uno, en el área de Educación que versará sobre la Investigación e Intervención en la Atención a la Diversidad, y que se prevé para el próximo curso 2018-2019. Se trata de un proyecto con el que pretenden ampliar tanto la formación de posgrado como el ámbito de la investigación. En la actualidad ya ha obtenido el informe positivo del Consejo Andaluz de Universidad (CAU) y atraviesa la evaluación final en la Agencia de Evaluación Andaluza (DEVA).



El máster en Investigación e Intervención para la Innovación y la Atención a la Diversidad será el primer máster oficial que se imparta en el Campus tras el cambio de los programas de posgrado y doctorado que introdujo el Plan Bolonia. “Actualmente solo se imparte el máster en Formación del Profesorado, el antiguo CAP, pero no existe una titulación oficial con enfoque científico investigador.”, explica José María Heredia, coordinador del máster. Este posibilitaría la ampliación de las líneas de investigación, así como la postulación de una tesis, lo cual, asegura Heredia, crearía también un flujo de investigadores procedentes del resto de España.



El posgrado parte de la Facultad de Educación pero estará dotado de un margen profesional más amplio. “Aunque va enfocado a futuros profesionales o investigadores del campo de la educación especial da cabida tanto a aquellas personas formadas en Magisterio, Educación Social e incluso ramas sanitarias como Enfermería, que estén interesadas en esta rama profesional”, expone Heredia. Por otra parte el coordinador explica que se trata de un área “cada vez más demandada” tanto por el alumnado como a nivel profesional. “La formación en autoaudición y lenguaje se está presentando como imprescindible a nivel laboral”.



El máster está conformado en dos bloques: uno científico – investigador enfocado para estudios de doctorado, y otro más específico de la materia en cuestión, que será impartido por docentes internacionales. “Entre el profesorado del futuro máster contaremos con profesores tan prestigiosos como María Teresa Anguera, catedrática de Psicología de la Universidad de Barcelona, el profesor de biomecánica James Richards, de la University of Central Lancashire, en Reino Unido, o los médicos y fisioterapeutas del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, siendo el hospital de referencia a nivel nacional en lesiones medulares, entre otros”.



Según el docente, el proyecto ha superado todas las evaluaciones “satisfactoriamente” y de forma “bastante rápida” y ahora “solo queda esperar a la última criba”, que en su opinión es la decisiva y la que más puede ralentizar su inclusión en la oferta formativa del centro. “La DEVA es un poco complicada porque como observen el más mínimo detalle que no les agrade o consideren que no es adecuado te obliga a modificar algún bloque, como mínimo, que puede retrasar su entrada en funcionamiento hasta un curso académico más”, explica. No obstante los docentes se muestran positivos y esperan que para el curso 2018-2019 pueda formar parte de la oferta formativa.