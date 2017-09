Cinco años anunciándose y ha ocurrido. Se trata de un golpe contra España, no contra la democracia por mucho que quede mejor presentarlo así. Lo asombroso del golpe de Estado en Cataluña no es lo que hacen los separatistas, sino lo que no hace el Gobierno de la Nación. Tras un lustro riéndose de la justicia y vulnerando la ley creo que no hace falta decir que sólo la desidia, y la cobardía frente a la opinión pública, han permitido que esto ocurra, cuando podría haberse evitado con la ley en la mano. Esto no es gobernar. A Mariano se le ha acabado el tiempo, no es hora de cálculos electorales, sino de dar la talla, aunque me da la impresión de que don Tancredo ha toreado a los esperanzados votantes populares, y nos hemos dejado torear muy a gusto.



En España se multa por fumar en un bar, por ir hablando por el móvil en el coche, por cantar el “Cara al Sol”, hasta por sacar al perro sin correa; sin embargo estos golpistas llevan desde 2012 saltándose la ley y ¿alguno ha recibido sanción ?



¿Hasta cuándo comunistas, sediciosos, proetarras y yihadistas, todos ellos subvencionados, van a seguir marcando el paso a nuestro país ? Alguno ya va dando la respuesta a esto, anunciando que tras este desmadre habrá que negociar ¿negociar qué y para qué ? A no ser que de lo que realmente se trate es de colarnos una reforma de la Constitución por la puerta de atrás para aumentar el negocio del Estado de las Autonomías, donde políticos sin escrúpulos saquean las arcas del Estado con el robo directo o a través de miles de puestos colocados a dedo, empresas públicas eternamente deficitarias, embajadas, representaciones inútiles, cuasi analfabetos asesores de nada, cadenas televisivas propagandísticas, fondos a partidos, sindicatos, patronales, cursos de formación que no forman a nadie, ayudas a quienes no las necesitan, etc. Es importante cómo va a parar esto el Gobierno, pero también resulta preocupante conocer qué va a hacer para evitar que no haya más desafíos a la convivencia en paz de todos los españoles.



No confundamos quiénes son los verdaderos enemigos de España y de su sistema constitucional. Los que ahora tienen una amplia representación en el Congreso y a quienes el PSOE otorga gobiernos. Los de Podemos, actuando de mayordomos de los ladrones del 3%, limpiando para el señorito quitando las banderas de España. Esto de realizar afrentas al Estado y la ley con los signos nacionales es una obsesión para los fundamentalistas.



El “interés general” no es la victoria del 51% frente al 49%, sino la búsqueda del “bien común” que pasa por una única nación española cohesionada. El Gobierno no debe tener miedo a aplicar el artículo 155 de la Constitución; existe, es tan valioso como cualquier otro, y sirve para defender los derechos de los españoles agredidos por unos gobernantes ineptos o delincuentes.



No es la primera vez que España se enfrenta a este reto, todo esto recuerda tristemente los preámbulos guerracivilistas, cuando el primer amago de Estado catalán en 1934 apenas duró 11 horas y acabó con todos los secesionistas donde debían estar, en la cárcel. Pero estoy convencido de que esto no va a volver a ocurrir porque, entre otras cosas, lo más irónico es que cuando estos tengan que salir corriendo lo harán con pasaporte español y con euros a buen recaudo en paraísos fiscales donde han compartido gestores con los que deberían haber evitado esta situación.