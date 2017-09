Sin que quede muy claro el destino exacto del suplemento de crédito para el Instituto de Estudios Ceutíes que el Gobierno llevaba al Pleno, se aprobaba esta modificación que, sin embargo, sólo contó con la abstención de los grupos de la oposición.



La consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, presentaba una propuesta de incremento de 77.500 euros destinada a becas de doctorado e investigación para el IEC. La cuestión no quedaba clara para el líder de Ciudadanos, Javier Varga, que interpelaba sobre el destino exacto de dicha cantidad, ya que “sólo 22.500 van a investigación, mientras que los 55.000 restantes son para gastos de funcionamiento”.



Chandiramani se comprometió a aclarar la cuestión con la junta rectora del IEC.



Por su parte, el socialista José María Mas increpó a la consejera alegando que esta propuesta no es otra cosa que “un tema no sobrevenido para el que no son previsores porque existen los mismos gastos en enero que en junio”.