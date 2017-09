La semana que ha pasado la he dedicado a congresos. El primero lo tenía en Barcelona. Era de la Asociación de Economía de la Salud. Allí daba a conocer los resultados de dos recientes investigaciones en las que he participado. Una está relacionada con el cáncer de mama en mujeres. La otra es sobre la influencia de las condiciones de vida de las personas dependientes en la atención profesionalizada.

Nos acompañaba nuestra nieta, que tenía mucho interés en escuchar a su abuelo exponer sus estudios en un aula de la Universidad Pompeu Fabra, sede del congreso. Bueno. Ella lo que realmente quería era sentarse conmigo en la mesa y ayudarme a pasar las diapositivas. A duras penas la pudimos convencer de que ello no era posible. No obstante se sentó en la primera fila del aula para seguir al detalle toda la presentación.

Por esta razón, el viaje nos lo hemos planteado con tranquilidad. Nos fuimos un día antes e hicimos noche en un precioso hotel en un pueblecito del Delta del Ebro, para así llegar a Barcelona a la hora de la primera exposición sin excesivo cansancio. Se trababa del Molin de Rosquilles en Masdenvergue. Como era el día que se votaba en el parlamento de Cataluña la ley de su independencia, íbamos con cierta prevención. Sin embargo, lo que encontramos fue una pequeña localidad muy bonita, con paisanos sentados al fresco en las calles, como en nuestra tierra. Gentes sencillas y amables, deseando de ayudarte. Y sí. Algunas banderas a favor del sí en los balcones, pero muy pocas. Solo en los pocos edificios oficiales que había, sí se distinguían bien. Y en el hotel, de maravilla. Un ambiente muy familiar. Con un magnífico servicio y una enorme rueda de molino de aceite que presidía toda la entrada. Evidentemente, el descanso durante la noche fue muy reparador.

Al día siguiente teníamos la primera presentación en la Pompeu. Mediante un estudio de los casos de cáncer de mama registrados en la provincia de Granada, hemos querido analizar si el hecho de que al detectarse el cáncer se incluya a las pacientes en el Programa de Atención Integral implementado por la Junta de Andalucia, ayuda a mejorar la supervivencia. Efectivamente se incrementa la supervivencia por esta razón en un número de días muy importante. El debate estuvo muy animado. Sin embargo, en algún momento, alguien, procedente de Costa Rica, nos preguntó si esto era posible implementarlo a nivel nacional. Los españoles presentes nos miramos entre nosotros y empezamos a justificar la respuesta negativa explicando que, en un sistema político de Comunidades Autónomas como el nuestro, era bastante complicado.

Pero yo quise ir algo más lejos. Les dije, en tono bastante jocoso, a la vez que mostrando mi enfado, que, en España, primero nos íbamos a “independizar” todos, y después, íbamos a agruparnos otra vez, para hacer cosas en común. Evidentemente, a la moderadora no le gustó esta especie de broma antiseparatistas. Pero me da igual, fue mi forma de mostrar mi indignación por lo que está pasando en Cataluña, que justo esa noche se acabó de fraguar, en una histórica y vergonzosa sesión parlamentaria, en la que un grupo de diputados con corbata, y otros con camisetas y pendientes, levantaban el puño en alto y cantaban el himno de Els Segadors. Desde una mentalidad de izquierdas fue bochornoso contemplar a los representantes de la burguesía más rancia, conservadora y corrupta de España, aliados con los “antisistema” de bote, también llamados anticapitalistas, que quieren hacer una revolución de salón usando para ello las instituciones creadas por el capitalismo que dicen combatir. ¡Cuánta incoherencia!. Si los revolucionarios anarquistas (y no anarquistas) catalanes muertos en combate luchando por el bien de todos los trabajadores levantaran la cabeza y vieran en lo que se ha convertido la izquierda anticapitalista de una de las tierras más cosmopolitas, vivas y avanzadas de nuestro país, se volverían a sus tumbas sin esperar ni un minuto. Qué triste y trágico, comprobar en lo que está quedando el internacionalismo proletario que, en teoría, iba a hermanar a todos los pobres de la tierra para mejorar su situación.

Al día siguiente, expuse nuestra otra investigación, dedicada al estudio de las condiciones de vida que influyen en la atención profesional a las personas dependientes, realizada junto a uno de los mejores especialistas del tema en nuestro país, y salimos corriendo de allí, para llegar a tiempo al otro congreso.

Este era del RESER, que se celebraba en Bilbao, en otra de las Comunidades que quieren la independencia. Allí presentábamos dos nuevas investigaciones. Una era referida al hecho que hemos constatado del incremento de memorias de Sostenibilidad en las empresas multinacionales pese a la crisis económica, y de su cada vez mayor adhesión a códigos de conducta internacionales el respeto a los Derechos Humanos.

El segundo estudio era sobre Ceuta y sus leves intentos por configurarse como destino turístico. La ponencia había recibido unas magníficas críticas por parte de los revisores. Para nosotros era muy importante que estos comentarios se hicieran en un congreso de economía especializado en investigación del sector servicios. Y sobre todo que se hiciera en una ciudad que ha tenido una transformación fabulosa en los últimos años, hasta convertir el sucio e intransitable complejo naval de la Ría, en un magnífico espacio cultural y de ocio. Por estas y otras razones se cuidaron mucho las imágenes de Ceuta que introducíamos en nuestra presentación.

Durante la celebración del congreso recordaba con dolor, y lo comentaba con alguna de las colegas del País Vasco, mi paso por Pamplona y los últimos atentados de ETA. Alguien me sugería que leyera el libro “Patria”, de Fernando Aramburu, que viene a ser el testimonio de estos años y el recordatorio de que no se puede olvidar el daño producido, y seguir adelante, como si nada hubiera ocurrido.

Cuando los disponemos a volver, los colegas del RESER me comunican su deseo de celebrar este congreso internacional en Ceuta, en el año 2019. Tras años acudiendo al mismo, y lanzando el mensaje de nuestra disposición a acoger este evento en una ciudad que está buscando nuevas alternativas de desarrollo económico para su futuro, ha sido una de las mayores satisfacciones que me llevo, después de una semana algo convulsa, políticamente hablando. Procuraremos estar a la altura de las circunstancias.