El equipo ceutí viaja a Gerena con la clara intención de conseguir los tres puntos en un campo complicado

El conjunto caballa se enfrenta a partir de las 18:30 horas al CD Gerena en el Estadio ‘Juan José Romero’ de la provincia sevillana. Tras la victoria conseguida en el estadio ‘Alfonso Murube’ el pasado domingo ante el Ciudad de Lucena, la AD Ceuta FC tratará de enlazar otra victoria para conseguir una buena racha que le permita afianzarse en la parte alta de la tabla en su claro objetivo por lograr un puesto que dé acceso a jugar los play-off de ascenso a Segunda División B.



El encuentro será dirigido por un colegiado que debuta en tercera división, el gaditano Antonio José Roldán Gómez, que estará asistido en las bandas por Francisco Javier Mateo Ramos y Roberto Benítez Ollero.



Juan Ramón no lo ha tenido fácil para confeccionar la convocatoria para este choque. Y es que la lesión de Cristo, unida a las molestias de Reina, Willy y Adil ha sido un quebradero de cabeza para el técnico. De hecho, no decidirá el once hasta poco tiempo antes del comienzo.



Finalmente, los dieciséis que viajan a Gerena son los porteros Pablo Antón e Iván; y los jugadores de campo Segura, Aitor Villalta, Jaime, Víctor González, Álvaro Benítez, Perita, Sufian, Chakir, Dani Gallardo, Adil, Alfons, Zafra, Borja Romero y Reina.



El CD Gerena, que ha vivido un verano convulso por la tardía llegada del nuevo propietario del club René Ramos, hermano del jugador del Real Madrid Sergio Ramos, ha formado un gran equipo que todavía se encuentra en período de adaptación.



Un balance de un empate y una derrota hasta el momento, hace presumir que los andaluces saldrán al campo ‘Juan José Romero’ a por todas para estrenar el casillero de victorias. Los blancos intentarán hacer lo propio para conseguir el primer triunfo lejos de Ceuta y meterse entre los mejores del grupo.