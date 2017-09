Los amantes de la música apreciamos el sonido de la voz de los contra-tenores “farinellianos” por el gran esfuerzo que han que realizar para que hoy, siendo hombre, se pueda escuchar un sonido tan femenino como el de una soprano. En el siglo XVIII era común, en la Italia de entonces, el castrar a los adolescentes que prometían ser grandes cantantes. Parece ser que este no fue el caso de Carlo Broschi, (nacido en el reino de Nápoles en1705, y muerto en Bolonia en 1782) que se cayó de un caballo y fue necesaria la operación de castración, convirtiéndose en el más famoso de los “castrati” con el sobrenombre de Farinelli en agradecimiento a los hermanos Farina, sus mecenas. Su voz de soprano era penetrante, completa, rica y bien modulada, al parecer de sus críticos. En España, al servicio del rey Felipe V “el animoso” a pesar de sus continuas depresiones, vivió Farinelli durante 25 años, animándole con sus arias maravillosas, pidiéndole el rey que cantara noche tras noche las mismas canciones. El rey en agradecimiento, le otorgó el rango de caballero, le condecoró con la Cruz de Calatrava y lo nombró Primer Ministro. Al comienzo del reinado de Carlos III, se volvió a Bolonia donde falleció.



La vida de los castrados no era en modo alguno fácil, con excepción de los que conseguían ser unos grandes cantantes. Por ello el Papa León XIII, a finales del siglo XIX prohibió la castración para producir la voz de una soprano por un hombre, poniendo fin a una práctica que embellecía el ”bel canto” pero humillaba y envilecía al ser humano, por ello hoy en día, los contra-tenores pueden ser oídos en muchas óperas haciendo uso de la técnica del falsete y emitiendo voz de soprano, es decir de mujer, sin necesidad de la castración.



Hasta bien entrado el siglo XX, la identificación de un castrado con una mujer, debido a la suavidad y el agudo de su voz, ha tenido mucha aceptación. Ha debido de ser la revolución feminista que ha proclamado los mismos derechos que el hombre, los mismos trabajos y los mismos salarios, lo que definitivamente ha permitido a la sociedad enterrar el mito del castrado. Hoy se oye a un contra-tenor con el mismo fervor que a un tenor sin pensar más que en lo excelente de su actuación.



No obstante, en el terreno de la gobernación de un grupo de personas, un ayuntamiento, una comunidad o un país, las acepciones de la castración son distintas a las específicas del ámbito musical. En este sentido, los gobernantes de cualquier ámbito no quieren problemas y la dificultad en la resolución de los mismos, aumenta al ascender en la escala de la gobernación. Cuando los gobernantes se acobardan y no hacen frente a los problemas reales dejando que se agraven, los ciudadanos, emplean la otra acepción de la castración que la debida a la música, la de la falta de valor, coraje o inteligencia para ser gobernante. Farinelli, pudo ser primer ministro de Felipe V, pero solamente porque era un castrado que cantaba magistralmente, hoy a la Moncloa no pudiera haber llegado por esa artística habilidad.



La falta de valor, coraje e inteligencia ha sido el común denominador entre los presidentes de gobierno habitantes de la Moncloa en cuanto a sus relaciones con los separatistas que existen en las comunidades autónomas en las que existen, además del español, otra lengua oficial, denominada cooficial que poco a poco barre a la universal lengua española. Esto ha ocurrido en primer lugar en Galicia, donde un tal Fraga que tenía el estado en su cabeza, inundó Galicia de “galleguismo”, apartándola con esa barrera del resto de España. Después llegaría la hora de Cataluña, Vascongadas, Islas Baleares, Valencia, e incluso Canarias, ésta sin idioma diferente por el simple hecho de la insularidad. La necesidad de pactos continuamente para poder aprobar presupuestos o leyes que protegieran los intereses particulares de estos grupos en lugar de pactar con el principal partido de la oposición porque era el enemigo, ha conseguido que tengamos un país completamente desestructurado, donde no es posible lograr ni siquiera la coordinación de las diferentes policías, con sistemas educativos distintos donde existen lugares en los que no se puede estudiar en español e incluso multar si los letreros están en español. ¿Cómo es posible que los distintos gobernantes e incluso los tribunales de justicia hayan podido consentir tamaña vileza contra nuestro mayor patrimonio universal como es el español?.



La oposición a la Moncloa en estos momentos, tampoco está en sus mejores momentos, aunque habla mucho, este tal Sánchez es una persona que ha leído poco, sobre todo de la Historia de España y un día dice que “España es un estado plurinacional”, al siguiente que “todas las naciones son España” y al siguiente que son cuatro:” España, Cataluña, País Vasco y Galicia”, aunque está abierto a más, por lo que ahora resultan que Santiago de Compostela está en el extranjero. La necedad es más vasta que los océanos. Con esa cabeza puede llegar a la Moncloa rápidamente ya que de nuevo se pliega al separatismo, ya se sabe, por la otra acepción diferente a la de la música.



La Comunidad Autónoma de Cataluña se encuentra en pleno proceso de sedición por lo que se anuncia que habrá un referéndum el 1º de Octubre, y al Registrador, después de seis años de gobierno, solo se le ocurre que esta vez no habrá urnas. Pero ¿por qué se está consintiendo el que una comunidad autónoma esté en continuo proceso de sedición y no intervenga ni el Fiscal General, ni el Gobierno de la Nación, ni los Tribunales, ni la oposición lo denuncie. Pero en qué país vivimos? Que más dará que haya o no urnas el 1º de Octubre, si Cataluña por la estulticia de nuestros gobernantes va a continuar siendo nuestro problema. Mientras la deuda de Cataluña asciende a 295.000 millones de euros. ¿Hay algún gobernante en la Moncloa? El denostado artículo 155 de la Constitución, como copia del que rige en la Constitución de Alemania, debió aplicarse al ver la deriva separatista ya hace treinta años y es el expresamente indicado para ello, ya que la Comunidad Autónoma de Cataluña no cumple las obligaciones que las leyes le imponen y actúa de forma que atenta gravemente el interés general de España. En su lugar, como arma legal de choque transitoriamente se quiere emplear la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015 y dictada al amparo de los artículos 149.1. 4ª y 29ª de la CE que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública “dirigida a proteger la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España, y sus principios y valores institucionales, así como contribuir con nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el compromiso de los compromisos asumidos”. Está claro que está más pensada para la defensa de España de un ataque venido del exterior. Incluso se coordina con la CC.AA dentro de una Conferencia Sectorial para Asuntos de la Seguridad Nacional. Nada que ver con la sedición de los gobernantes de una Comunidad Autónoma que no están prestos a colaborar con el Estado. El Registrador en virtud de esa ley puede declarar la Situación de interés para la Seguridad Nacional mediante un simple Real Decreto definiendo la crisis, el ámbito geográfico, la duración y su posible prórroga, el nombramiento de una autoridad funcional y las competencias de la misma, los recursos, etc. La Declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional “supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”. El Registrador parece más inclinado a solucionar este conflicto como resultado de un hecho “puntual” que estructural, por lo que considero que después del 1º de Octubre nada habrá cambiado. También puede esconderse en los ropones dela Justicia con tal de no tomar decisión alguna. La vicepresidenta califica el golpe de estado de esperpéntico. Como vemos, continúa el espectáculo con 47 millones de espectadores.



La oposición liderada por el tal Sánchez propone, después de las exequias, crear una comisión para examinar cómo están los territorios a la que el Registrador se ha unido muy gozoso. La vuelta ciclista a España se ha acabado, una partida de mus en la comisión, unos chupitos de pacharán y algo de música, por favor oigan a Farinelli, para que no se olviden de lo bien que está representado en la Moncloa, aunque el que está no sepa cantar.