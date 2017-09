El grupo Ciudadanos de Ceuta ha recordado esta tarde que en dos ocasiones en esta legislatura han llevado a pleno la situación del Fortín de la Palmera de la que informábamos ayer y apuntan que el Gobierno sigue ignorando la situación.

Según Ciudadanos el primer problema de Ceuta es que el Gobierno del PP no controla su territorio; el segundo, que no quiere tomar conocimiento ni siquiera de lo que publican los ciudadanos; y el tercero es que, en casi todos los casos, termina no haciendo nada. Exigen también una reunión urgente entre la Ciudad y el Ministerio de Defensa, propietario del Bien de Interés Cultural, para adoptar medidas inmediatas sobre el Fortín de las Palmera.

Ciudadanos ha llevado al Pleno este asunto en dos ocasiones. En 2015 denunciaron la ocupación ilegal del BIC: “alguien había colocado un candado en la construcción que parecía estar siendo utilizada como vivienda”. El consejero de Fomento reconoció la situación y prometió que se encargaría de restablecer la legalidad.

Y el pasado mes de abril, Ciudadanos interpeló en el Pleno de nuevo sobre el estado en que se encontraba el fortín y si la Ciudad había previsto alguna actuación para su conservación y protección dada su consideración. En este caso contestó el Consejero de Cultura, que no pudo asegurar si seguía ocupado y que terminó afirmando que su conservación y vigilancia era una cuestión que correspondía al propietario del Bien, el Ministerio de Defensa.