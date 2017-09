En pocos lugares me siento tan a gusto como comunicándome con la gente de Ceuta, aprovechando ese lapso mágico que es la ceremonia del café. Es como lanzar un mensaje en la botella en espera de alguien lo rescate del océano infinito.



Hay días en los que la memoria se confunde con la tristeza y salen páginas de nostalgia, aquello que pudo haber sido. Y hay días en que la luz se mezcla con la fortuna y salen páginas de alegría, aquello que nos hace avanzar.



En pocos lugares la Asociación salud Mental Ceuta se siente tan agraciada como sacando su causa a las calles, buscando ese lapso de solidaridad que nos puede hacer soñar con una sociedad sin limitaciones.



Como activista del movimiento Pro Salud Mental En Primera Persona tengo el convencimiento de que España puede ser la vanguardia en la observación de los derechos naturales de las personas con malestar psíquico. Utilizando para ello el único bagaje de la acción preclara, es decir, definiendo objetivos, y el conocimiento empírico, eso sí. Me baso para ello en la comprobación del carácter generoso de sus gentes, quienes están a la espera de una oportunidad para desarrollar este sentimiento, que nos engrandece y nos emociona.



Y si este es el destino que me viene para España, qué no decir de Ceuta, cuna de la españolidad y vehículo de esa cosa tan humana que es el entendimiento.



Es cierto. Ceuta, por sus condiciones de cercanía, funciona como una aldea a la hora de expandir un mensaje, y así tengo el propósito de que, a través de la sensibilización, sea luz de guía de una sociedad sin estigmas ni prejuicios hacia las personas que intentamos valernos con un problema de salud mental.



Y la pregunta que queda en el aire es una: ¿cuántos pasos nos separan de tal fin? Y la respuesta es corta: pues 4.300 pasos.



En Acefep estamos ilusionados con la celebración de nuestra IV Carrera solidaria, en lo que esperamos sea una jornada de caras agradecidas y de gran participación: todos a una por un mundo más orgulloso de sus valores.



Si supierais el trabajo que hay detrás de la normalización de una vida que se tuerce por el influjo de la enfermedad mental valoraríais estas iniciativas como lo que son: un milagro de amor y concordia.



Pocos planes se me antojan más acertados para este 1 de octubre que correr con nosotros y zamparse una paella, para mejor gloria de los estómagos desfallecidos. No hay apuesta más segura que una mañana de running en familia, y así venir a descubrir un nuevo horizonte: el de personas que no hemos perdido la sonrisa a pesar de los reveses, y que sólo buscamos una oportunidad para experimentar lo que vemos en el otro. Mírate al espejo de la solidaridad y te descubrirás a ti mismo. Así que no lo dudes. No hay pérdida. Ven a nuestros locales de la plaza vieja e inscríbete hasta el 21 de este mes, y márcale un gol a la inacción. El resto es cosa nuestra. Gracias por colaborar.