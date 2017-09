Tilda de ”osadía” su alusión al informe sobre el paro realizado por Joaquín Aranda

“Sorprendido”. Así se ha mostrado el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, ante lo que considera una “osadía” por parte del líder de Caballas, Mohamed Alí, tras calificar de “islamófobo” el informe sobre el mercado laboral realizado por el catedrático Joaquín Aranda que recogía que la no incorporación de las mujeres musulmanas se achacaba a su cultura.



“Cuando Mohamed Alí escucha o lee algo que no le gusta utiliza el término islamófobo y se queda tan ancho”, apostilló Hachuel. El consejero ha “aconsejado” a su contrincante político a “meditar” sobre la utilización de determinados términos y su empleo en el contexto concreto, “porque de lo contrario empiezan a perder fuerzas”.



El portavoz del Gobierno local también ha tachado de “atrevimiento” el que el líder de Caballas ponga en tela de juicio la “categoría personal y profesional del catedrático” de la Universidad de Granada y ha recalcado que el criterio de Aranda en torno al paro femenino en la ciudad responde a “datos estadísticos que son los que son y difícilmente rebatibles. Lo que hay que hacer es corregir lo que esos datos te están indicando, pero los números no se discuten”.



Hachuel ha puntualizado “no haber leído” la alusión a la cultura musulmana pero que “si lo pone es porque se somete a un dato estadístico que ha obtenido y sino se trata de una interpretación”.



Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo no se ha querido pronunciar sobre el voto de su partido ante las propuestas contra el desempleo que Caballas llevará a la próxima sesión plenaria. “Votará sí, no o transaccional”, bromeó en su respuesta. En cualquier caso apuntó a que toda medida que mejore la situación, ya no solo del paro, sino de la situación de la ciudad en general “la vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre que sean realistas y realizables, de lo contrario son brindis al sol”.



Lo que no se podrá aceptar, matiza Hachuel, son propuestas como las presentadas por la coalición Caballas sobre la apertura de la aduana “que saben que no son realizables a un corto y medio plazo y que no dependen de la administración local”.