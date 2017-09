Hachuel dice que el proyecto se hizo para evitar colapsos, el gran problema de estos ciudadanos

El portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Loma Colmenar ante su preocupación por la parcela que acogerá a los coches patera para evitar embotellamientos en la N-352. “La preocupación de los vecinos no tiene sentido porque no tienen nada que temer. Está previsto establecer vigilancia, limpieza y unas condiciones acordes a cubrir las necesidades de estas personas ante la posibilidad de permanecer durante horas en una parcela sufriendo inclemencias”, apuntó.



Hachuel ha matizado que la capacidad de este terreno es de unos 600 vehículos y no de 1.200 como han llegado a formular algunos vecinos. “Allí no hay capacidad para más coches. La administración no es ajena a los problemas que se pueden suscitar y estamos pendientes a ellos”.



Lejos de ser un motivo de preocupación, el portavoz del Ejecutivo sostiene que este proyecto vendrá a solucionar uno de los mayores problemas a los que se han visto sometidos los vecinos de Loma Colmenar. “Son los más perjudicados cuando se producen colapsos en la N-352 porque tienen dificultades para acceder a sus viviendas. Ese es también uno de los motivos de hacer esta explanada, pero este proyecto se ha planteado para que reúna las mejores condiciones acorde al fin al que se va a destinar”.



El solar al que se dirigirán ahora los vehículos requerirá de un desmonte además de la habilitación de zonas de sombra y servicios para las personas que se concentren allí.



Con este proyecto se pretende descongestionar las kilométricas colas y constantes colapsos que se producen en la N-352 y que se agravan durante los meses de la Operación Paso del Estrecho debido al incremento de vehículos que transitan hacia la frontera del Tarajal.