El comité de empresa de trace ha denunciado hoy el estado en el que amanece el poblado marinero todos los fines de semana.

“Llevamos muchísimo tiempo reivindicando este asunto y Ciudad no hace absolutamente nada” apunta Juan Gutiérrez, secretario del comité. “Nos hacen cumplir las normativas municipales de la limpieza, yo me pregunto ¿para qué las tenemos? ¿O tal vez no interese ponernos mal con el ciudadano por intereses políticos?”.

Están cansados de que se hable tan mal de la limpieza y quieren que se hagan cumplir las normas “como dios manda, por que si la ciudad esta sucia la única culpa la tienen los señores que nos gobiernan con esta clase de actuaciones ,si todos pusiéramos un poco de nuestra parte evidentemente se vería notablemente la ciudad más limpia, pero al parecer si esta sucia es la culpa de Trace y de sus trabajadores.”

Desde el comité indican a que no se niegan a limpiar nada por que para eso están y se sienten orgullosos de desempeñar sus funciones, pero hay situaciones que son inhumanas e insostenibles según su parecer y se sienten impotentes de que nadie los apoye en este asunto.

Por último exigen a la Consejería de medio ambiente que haga cumplir las normativas.