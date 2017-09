La memoria de la Fiscalía General del Estado recoge entre otros asuntos el problema de los menores y la determinación de edad. En Ceuta la situación es grave, sobre todo cuando nos topamos con una población que oculta su auténtica edad para pasar por adulta y conseguir su traslado más rápido a la península. Se trata de los subsaharianos. Un colectivo que ha ido en aumento en las distintas entradas y que no concibe la necesaria y obligada protección del sistema que debe tener. La Fiscalía se enfrenta a muchos problemas cuando aborda los casos de adolescentes que dicen ser ya adultos aunque su cuerpo y rostro delate de inmediato esa mentira. Engañan porque su propósito pasa por conseguir entrar en el CETI para marchar a la península en pocos meses, algo que no se produce si ingresan en el centro de menores y no tienen reconocimiento de autoridad paterna alguna.



Han sido muchos los casos de subsaharianos a los que hemos visto marchar en las salidas que semanalmente se producen a la península. Los hemos visto junto a adultos, diciendo que eran como ellos, cuando la visión de sus rostros calificaba esta apreciación de imposible. Desconocen que marchan desprotegidos y que pueden ser víctimas de trata. Su intención, no obstante, es marchar cuanto antes a la península, intentando buscar allí a amigos o familiares. No sabremos el final al que se pueden topar cuando ya arrastran una falsedad sobre su edad real.



Ha habido situaciones llamativas de adolescentes que han optado por estar en el CETI, pasando como adultas, viéndose expuestas a abusos por parte de mayores. Es un problema grave y lo es más aún en Ceuta, en donde los casos se han repetido en varias ocasiones llamando la atención de la propia Fiscalía.



Es un asunto que quizá a muchos no interese, quizá consideren que no es siquiera ni un problema, que ni nos afecta ni debemos tratarlo como tal. Estamos equivocados porque si precisamente trabajamos en la defensa de los derechos humanos o en la protección de los menores, deben cubrirse de inmediato vacíos como este que permiten que haya adolescentes desprotegidos porque se autoengañan pensando que con el traslado a la península, arrastrando sus condiciones personales, pueden estar mejor. Es todo lo contrario, pero por repetirlo no se arregla solo.