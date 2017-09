La Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta “María Miaja” hace tiempo que no participa con su opinión en los medios de comunicación para hablar sobre la Violencia de Género, llevamos más de un mes donde la noticia es Juana Rivas, muy mal hecho, según nuestra opinión, los protagonistas de esta situación sufrida por Juana, no es ella, son sus dos hijos y todo lo que estos niños han sufrido desde que prácticamente nació su hijo mayor, un niño que hoy tiene 11 años, pero que lleva sufriendo una infancia desdichada desde que tiene uso de razón. Nos preguntamos: ¿Para qué sirve la Ley Contra la Violencia de Género y todos los protocolos que firman nuestros políticos, si cuando aparece un caso como este no son capaces de intervenir para proteger una infancia feliz y digna a estos niños? Hoy estamos más indignadas y dolidas que nunca, al oír a Juana en un medio de comunicación contarnos como su hijo mayor se pregunta:



“Qué he hecho yo para que me roben mi infancia” son palabras muy dolorosas y mucho más expresadas por un niño tan pequeño, creemos que el exmarido de Juana no ha cumplido lo impuesto por la Justicia en España, que no era otra cosa más que acudir al día siguiente de haberle entregado a los niños a la reunión prevista con las personas competentes que tendrían que haber valorado la situación en que se encontraban psicológicamente, pero no, este señor se marcho de madrugada, igual que lo hace un ladrón cuando substrae objetos de valor.



Desde nuestra Asociación pensamos que ha habido muchos fallos en este caso. ¿Por qué no quedaron en custodia de los responsables de menores estos niños hasta haber recibido asistencia psicológica y tener una valoración exhaustiva de la realidad de estos menores que deberían tener una vida y feliz?



No, al contrario, una vez que Juana entregó sus hijos, inmediatamente el padre se personó a recogerlos, con el compromiso de acudir con ellos al día siguiente a la entrevista programada. ¿ Se puede confiar en una persona que ha sido juzgada y condenada por maltrato?



¿Qué ha hecho la justicia en España contra el incumplimiento del exmarido de Juana? No tenemos noticias de que haya hecho nada.



Solo l@s niñ@s que han sufrido violencia en su familia saben cómo les está afectando a los hijos de Juana esta separación de su madre. Hablamos de los derechos del padre y de la madre ¿Quién se preocupa del derecho de los hijos? Esas víctimas invisibles que sufren pesadillas y no descansan, ni duermen lo suficiente, con todo lo que ello repercute en su desallorro, físico y psíquico, en los terrores nocturnos que sufren y que a veces hasta les hace mojar la cama por el miedo que arrastran en su más tierna infancia. Estos menores, no nos referimos solo a los hijos de Juana, padecen retraso escolar, pérdida de apetito, problemas con compañer@s, inadaptación en general que los convertirá en hombre y mujeres débiles con baja autoestima y en maltratadores en potencia. Señores políticos, magistrados y ciudadanía en general trabajemos tod@s junt@s para evitar que vuelva haber más casos como el que nos atañe en este momento.



Luchemos todos porque la infancia de todas las personas, sea: feliz, despreocupada de situaciones que se escapan a su vida y mucho más justa.



¡TOD@S SOMOS HOY LOS HIJOS DE JUANA Y DE TANTAS JUANAS ANÓNIMAS!