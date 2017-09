Es sin duda la mejor de las noticias, porque nadie había entendido la determinación del Obispado respecto a la figura del vicario. Toda Ceuta salió en defensa de Juan José Mateos y del acto puro que había tenido lugar en la iglesia de África con motivo de la celebración del Ganesh. Era difícil comprender qué malo podía verse en un acto de convivencia, repetido desde hacía muchos años en nuestra ciudad, para que terminara siendo reprobado por el Obispado, costándole el puesto al propio vicario. Ayer, con la sorpresa de todos en los rostros, se recibió un comunicado del propio Mateos confirmando que seguiría siendo vicario y párroco de la iglesia de África. Dejaba claro en el mismo que no se podía atacar a la Iglesia ni al propio obispo, buscando de esta manera que las aguas volvieran a la calma y que esta tormenta haya pasado como un mero culebrón de verano. Será difícil, no obstante, olvidar la tensión ocasionada, el pesar en la comunidad hindú, el lamento general en la ciudad, porque sencillamente el gesto de Monseñor Zornoza nadie lo entendió, reabriéndose una herida que nunca tenía que haberse hecho visible. Todo vuelve a su ser aunque queda un poso de algo extraño, de una convulsión que nunca debido producirse, de unas decisiones erráticas que han sacudido a una ciudadanía no dada a estos escándalos, porque sencillamente no convienen ni a Ceuta ni a las culturas presentes.