Es realmente triste tener que recordarles a nuestros supuestos responsables políticos; que incumplir las obligaciones y compromisos suscritos con la ciudadanía, es una clara y flagrante vulneración de derechos. ¿Acaso, quienes están al frente del gobierno de nuestra Ciudad, desconocen que no atender de manera adecuada los derechos sociales y las necesidades básicas de la ciudadanía, es signo de fraude institucional? ¿No lo saben, o no quieren saberlo? Yo creo que ni se lo han planteado.



“Ser pobre” no es un asunto aislado. Es una reacción directa a la nefasta gestión política en materia de atención social. Situaciones extremas y dramáticas que requieren de acciones inmediatas y contundentes, pero que, sin embargo, poco o nada parecen importar al Ejecutivo Local. ¿Dónde quedan en la agenda política del Partido Popular el bienestar social de los y las ceutíes?, ¿Cómo es posible que el Desgobierno no sea consciente de que el “timo en derechos e igualdad” que llevan años ejerciendo, nos perjudica seriamente?



La desigualdad, la pobreza y la exclusión crecen imparables, promovidas por la ineptitud y el pasotismo del Ejecutivo del Sr. Vivas, un Ejecutivo falto de ideas y soluciones. Los recursos son tan nefastamente gestionados por nuestros principales responsables políticos que, actualmente, se encuentran a años luz de garantizar la igualdad y el bienestar.



Unos responsables políticos que han preferido vulnerar y recortar en derechos, a trabajar por la inclusión. Un Desgobierno que desoye a sus técnicos, que no atiende las propuestas que se le plantean, ni mucho menos, ofrece soluciones. Es más, en todos estos años de gobierno del Partido Popular, nunca han demostrado actuar en pro de la ciudadanía más vulnerable. Suspenden una y otra vez en política social. La política social en nuestra ciudad, ha brillado y sigue brillando por su ausencia.



Sr. Vivas, abra los ojos de una vez por todas. Es usted, supuestamente quien tiene la capacidad para hacerlo, ¿o es que quizá, le falta voluntad y no desea que las cosas en materia social marchen bien? ¿No desea paliar las consecuencias que su gestión desigual desencadena entre la ciudadanía, especialmente la más vulnerable?



Me parece intolerable e imperdonable, que se permita que las personas que malviven bajo el umbral de la pobreza roce el 40% de la población. Este sector de la población, no tiene a su disposición ni recursos ni respuestas, ni tampoco la iniciativa de querer apostar por políticas activas de empleo con las que poder aminorar o paliar la desigualdad y exclusión que asola nuestra pequeña sociedad. Un sector de la población olvidado, marginado, excluido. Un sector de la población que no cuenta con el respaldo institucional.



No nos sigan timando. Abandonen esa pésima política que llevamos años soportando, esa política basada en el engaño que sólo va en detrimento del interés general. No más farsas Sr. Vivas. Trabajen por unos servicios sociales eficientes y de calidad que realmente llegue a la ciudadanía. Permitan la igualdad de oportunidades y la promoción del bienestar de todos y todas, sin distinción y sin buscar colgarse medallitas a costa del deterioro y el sacrificio del pueblo ceutí. Señor Vivas, con su caudaloso sueldo, qué menos que demostrar estar a la altura de su cargo, y cómo no de su responsabilidad, que es la de gobernar para todos y todas, sin distinción alguna.