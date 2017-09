Quisiera agradecer, con unas breves palabras, la actuación del equipo de Socorrismo y Enfermería del Parque Marítimo del Mediterráneo.



El pasado día 1 de septiembre, estando disfrutando de un agradable día en familia, en el referido recinto, tuvo un percance bastante serio, solucionado por la rápida y profesional actuación del referido equipo. En concreto de los socorristas Hugo y Chistian, también de la enfermera, del referido Parque, Patricia, que con la colaboración y rápida actuación de mi yerno Nacho, hicieron posible mi recuperación de un atragantamiento que me estaba causando problemas muy serios. Tuvieron que practicarme la maniobra de Hemlich, gracias a la cual me sacaron del momento que estaba pasando. Toda la tarde estuvieron pendiente de mí, en todo momento preocupándose de cual era mi estado y de cómo me encontraba.



Gracias a ellos, hoy puedo contar ésto. Muy agradecido a tan buenos profesionales.