Reclaman que les eximan del pago del IRPF o un aumento de las pensiones por viudedad

Han finalizado su vida laboral pero consideran que las condiciones de jubilación no se ajustan a toda una trayectoria como agentes de policía. Así lo hacían saber antiguos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que ayer se concentraban ante la Delegación del Gobierno para manifestar sus demandas ante lo que consideran una situación injusta. “Somos 200.000 jubilados y cada año hay 5.000 más. La clase política tendrá que contar con nosotros porque podemos volcar en un momento dado las urnas”, explicó Rafael María López, presidente de la Asociación de Jubilados de Policía Nacional.



El representante de los jubilados recordó que un policía nacional percibe una jubilación de unos 1.300 euros, pero su viuda queda en peores condiciones, una paga de entre 600 y 700 euros, cantidad insuficiente, asegura, para llevar una vida digna. “Queda peor que un refugiado. Apenas tiene para pagar un alquiler o ayudar a sus hijos. Cualquier persona que viene de fuera ya recibe esa cantidad sin haber cotizado. Esto es injusto y sólo pedimos lo que nos corresponde”, sentenció.



Una las demandas que ayer planteaban ante la Delegación del Gobierno se basaba en que les eximan del pago del IRPF. “No tenemos por qué pagarlo porque supone un 13% y eso es un abuso que va en detrimento de la paga que nos queda”.



Los jubilados exigieron un “salario digno” y que “vaya incrementándose en base a la subida de la vida”, recalcó López.



El precio del billete del barco



“que nosotros pagamos íntegros mientras los guardias civiles sólo pagan el seguro”, o bien el hecho de verse obligados a abonar la renovación de su DNI “cuando hemos estado 40 años al servicio de la Policía Nacional”, son otras de las quejas que ayer planteaba esta recién creada asociación. “De los presupuestos se puede sacar para nosotros, pero si la clase política sigue peleándose por cuatro tonterías, eso no es gobernar, eso es mirar por su grupo dejando de lado el interés general”.



“Después de más de 40 años al servicio de la Policía Nacional dejando más de 800 muertos en el camino, cuando te jubilas parece que las autoridades nos tratan como si nunca hubiéramos existido”, se lamentó López durante la concentración en la Plaza de los Reyes. “La clase política se tiene que dar cuenta que nos están matando poco a poco, pero tenemos derecho a una jubilación justa y holgada para no pasar necesidades ¿por qué nuestros políticos se olvidan de los jubilados?”.



Las cuatro décadas de servicio les han dejado huella, apuntó López, “enfermedades crónicas por la labor y la presión a la que se ha visto sometido este Cuerpo en los años más duros de la transición, pero una vez que te jubilas no eres nadie. Como policía veterano nadie quiere saber nada de ti”. López hace un llamamiento a “contentar a toda la clase trabajadora, no a un grupo porque sea afín a alguien, ¿Por qué tenemos que estar como estamos?”, se pregunta.

“No hay alicientes para los policías jóvenes en la ciudad”

El responsable de la nueva asociación de policías jubilados ha negado que algunos agentes opten por la ciudad como destino en su

s últimos años de vida laboral de cara a incrementar su jubilación. “Cobramos lo mismo porque hay una tabla y de ahí no nos podemos salir. Si los policías vienen es porque se cobra más por el plus de residencia, pero no porque su jubilación vaya a ser mayor”.



Respecto a la media de edad de los agentes en la ciudad, la cifra se sitúa en 50 años, cuestión que achaca a que “no hay aliciente para ellos, pero la presencia de policías jóvenes es muy necesaria por las características de la ciudad”.