Los créditos rápidos se han convertido en una opción muy popular, pero mucha gente duda de ellos. Aquí veremos cómo funcionan y porqué son una buena opción.

Es importante tener en cuenta que los créditos rápidos suelen solicitarse por internet y son un servicio que se ha popularizado mucho al ser una opción muy llamativa para todas aquellas personas que tienen problemas con obtener un crédito de un banco tradicional.

A pesar de la gran popularidad de los créditos rápidos sin papeles aún hay algunas personas que no tienen muy claro cómo funciona este concepto, por lo que en este artículo se explicará cómo funcionan y cuáles son sus principales ventajas.

Las dos características principales que definen a este tipo de créditos son: No es necesario hacer papeleo y son muy rápidos.

Los créditos rápidos son la mejor solución a urgencias económicas

Los créditos o préstamos con los bancos tradicionales son muy complicados y tardados. Presentan unos requisitos mínimos muy elevados que impiden que muchas personas pueden acceder a los créditos y, cuando logran calificar para estos, son demasiado tardados y en muchas ocasiones ese dinero se necesita para salir de un problema económico urgente.

En el caso de los créditos rápidos la velocidad se mide en minutos u horas, no en días. Se agiliza el proceso de tal forma que ahora es posible recibir el dinero casi instantáneamente luego de comenzar el proceso de aceptación. Hay portales que depositan el dinero a la cuenta de banco especificada en menos de 1 hora, aunque en algunos casos pueden llegar a tardar 2 días, que sigue siendo muy rápido en comparación a los otros créditos.

Haciendo una rápida comparación entre los créditos de las entidades bancarias y el de los sitios que ofrecen créditos rápidos sin papeles, la diferencia es muy notable: los bancos tradicionales tardan como mínimo 3 días en el mejor de los casos (pudiendo tardar semanas), mientras que los préstamos rápidos online tardan máximo 2 o 3 días.

¿A qué se debe esta diferencia en los tiempos? ¿Son seguras las empresas de préstamos rápidos? La respuesta es simple, legal y segura: por el sistema automatizado que usan estas empresas, con el cual se procesan todas las solicitudes, junto con la velocidad de los trabajadores y la eliminación de las trabas burocráticas y de papeleo.

Por otro lado, las oficinas de los bancos tienen unos horarios muy estrictos y reducidos en comparación, que generalmente solo son de lunes a viernes de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Esto hace que el usuario deba esperar más tiempo y que tenga más dificultades para acudir al banco y solicitar el préstamo.

Gracias a la gran rapidez de respuesta de estas empresas la gente puede recibir el dinero a las pocas horas de haberlo solicitado y lo puede usar para pagar una deuda y evitar que se haga más grande, pagar colegiatura, la reparación del auto, etc.

Una opción para todos

Los préstamos tradicionales tienen unos requisitos mínimos muy exigentes, comenzando por un comprobante de ganancias un tanto elevado, algo que impide que miles de personas califiquen para un préstamo.

Los créditos rápidos sin papeles son considerados como una opción que amplía el derecho a financiación, ya que no limitan tanto y no hay necesidad de presentar documentos físicos. El hecho de no requerir de papeles reduce el tiempo de proceso, ya que lo único que debe presentar es una identificación personal y un comprobante de ingresos constante, que no deben ser tan elevados.

Al asistir a un banco tradicional y comenzar el proceso para acceder a un préstamo se piden muchos documentos físicos, originales y sus copias, documentos que no son fáciles de conseguir, etc., haciendo que el proceso sea muy tardado y tedioso.

Más allá de la rapidez y la falta de documentación requerida, hay varias ventajas muy interesantes que mejoran la experiencia del usuario, como la fácil solicitud o devolución del dinero, que todo se hace vía online, no se necesitan de conocimientos informáticos y son privados.