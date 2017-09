La asociación pide a la Dirección de la Guardia Civil que emprenda acciones contra oenegés como Ca-minando Fronteras

APROGC, la Asociación Pro Guardia Civil, ha salido al paso de las acusaciones vertidas contra los guardias civiles destinados en Melilla, reclamando una protección para ellos que extienden a los agentes destacados en Ceuta.



Instan al director general de la Guardia Civil a que se querelle “de una vez por todas” contra Helena Maleno, responsable de la oenegé Ca-minando Fronteras, así como a los medios de comunicación que “calumnian e injurian sistemáticamente a los guardias civiles de Ceuta y de Melilla”. Esta protesta viene a colación de un artículo en el que se hace mención a la muerte de siete mujeres cerca de las costas melillenses que, a juicio de Maleno, perdieron sus vidas “después de que la Guardia Civil bloquease su patera”, en base a los testimonios de supervivientes.



“De confirmarse las muertes de las mujeres inmigrantes, lo lamentamos profundamente. Pero la noticia tal y como está publicada, podría dar a entender que los guardias civiles tuvieron alguna responsabilidad en el ahogamiento de siete mujeres por haber bloqueado la patera en la que viajaban y haber devuelto ilegalmente a sus ocupantes a Marruecos, lo que es absolutamente falso”, rechaza APROGC.



“Además, consideramos que la publicación realizada por Helena Maleno en su muro de Facebook, en la que acusa directamente a los guardias civiles de cometer prácticas asesinas y de haber realizado una devolución en caliente en el agua es absolutamente falsa y podría suponer un delito de calumnias contra funcionario público”, añade la asociación.



“Esperamos que la Dirección General de la Guardia Civil explique lo que sucedió realmente y desmienta categóricamente las graves acusaciones vertidas contra nuestros compañeros. Al anterior director ya le pedimos hace años que se querellase contra quienes nos acusaban de cometer ilegalidades en las vallas y en el mar, le aportamos las pruebas, tomó nota y no hizo nada. Ahora, de aquellos barros vienen estos lodos. No nos bastará esta vez con que la Dirección anuncie que se estudiarán posibles medidas judiciales, ya está bien de poner la otra mejilla a las oenegés, los guardias civiles de Ceuta y Melilla no nos merecemos esta campaña de criminalización que ya dura muchos años. Si no se querellan ellos lo tendremos que hacer nosotros”, expone en un comunicado.



“Defendemos a muerte la reciente actuación de nuestros compañeros del GEAS de Melilla, como hemos hecho desde que comenzó la campaña de criminalización por parte de las oenegés de siempre”, añade. “Para aquellos que se preguntan por qué la actuación de la Guardia Civil es diferente cuando una patera llega a las costas españolas del Estrecho (Zona SAR española), o es detectada en las inmediaciones de Ceuta (Parte de Zona SAR española y parte marroquí) o en las costas de Melilla, les invitamos a ver el mapa de distribuciones de zonas SAR”.

La denuncia: “Desmentimos que se produzcan devoluciones en caliente”

APROGC ha desmentido “categóricamente que se produzcan devoluciones o deportaciones de ningún tipo en el mar y denunciamos que este tipo de expresiones no hacen más que generar confusión. Lo que pretenden algunas oenegé es trasladar a la opinión pública que los guardias civiles estamos cometiendo ilegalidades y los medios de comunicación que se expresan en esos términos contribuyen a dar una información sesgada, ambigua y carente de rigor”, denuncia la asociación.