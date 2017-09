La Asociación Medioambiental Ceuta asegura que los trabajadores siguen las órdenes de Parques y Jardines

Si el responsable de las Brigadas Verdes, Juan Moreno, se defendía hace unos días en este medio para aclarar que están trabajando en la totalidad de las barriadas de la ciudad (declaraciones que efectuaba ante las criticas vertidas por algunas entidades vecinales y asociaciones ecologistas), la respuesta por parte de la Asociación Medioambiental Ceuta no se ha hecho esperar. Su presidente, Francisco García, asevera que este hecho no es del todo cierto, en cuanto “más de la mitad de los trabajadores de las brigadas están al servicio de Parques y Jardines y no de barriadas”.



García critica que estas brigadas únicamente “están en el centro de la ciudad y en algunas avenidas” y al hilo de ello apunta a “barriadas que están muy bien y otras que se encuentran abandonadas, sucias y con una total dejadez en los jardines”.



Aunque el presidente de la Asociación Medioambiental Ceuta reconoce que los trabajos verticales están ‘vetados’ a las Brigadas verdes debido a “que no tienen el material necesario ni trabajadores formados”, sí considera que existen ciertas zonas en las que pueden desempeñar tareas de limpieza. “Podrían ir a más lugares pero lo cierto es que son los responsables de Parques y Jardines los que les dicen donde tienen que trabajar”.



Así las cosas, no cesan de lloverle criticas a las Brigadas verdes, una entidad que emplea a más de cien personas pero que al parecer resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la ciudad, en vista de las quejas surgidas por parte de ciudadanos y asociaciones.