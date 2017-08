Todas las ciudades llevan tiempo tomando medidas de protección en relación con posibles situaciones derivadas de la presión terrorista. En Ceuta, hace ya meses que por parte de la Ciudad Autónoma se vienen estudiando fórmulas que permitan, de alguna manera, asegurar la tranquilidad de los ciudadanos. Las denominadas dinámicas hace tiempo que se vienen poniendo en práctica, en primer lugar, en la propia feria, donde no se permitía la llegada de vehículos no autorizados hasta el propio ferial. Ahora quedan las estáticas, que como reconoce el mismo consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, es Ceuta no es nada fácil, porque se debe permitir también por estas zonas de calles peatonales que se pueda permitir el paso de vehículos de servicio público, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los de emergencias. Ayer, España ha decidido mantener el nivel de alerta 4, aunque reforzado, después de los atentados de Barcelona. Sabemos donde nos encontramos, Sabemos que debemos autoprotegernos y quizás, ni por ello se pueda evitar nada. Tampoco estaría mal que por parte del Gobierno de la Ciudad se dieran algo de prisa por solucionar las medidas estáticas.



Lo cierto es que nuestro país ha demostrado una preparación muy superior a la de otros países para responder a ataques que, desde luego, son casi imposibles de prever. España es una experta que incluso ha ayudado en otras investigaciones.