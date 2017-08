Decenas de personas se concentraron ayer en la puerta del Palacio Autonómico.

Tres días de luto y banderas a media asta evidencian la solidaridad de los ceutíes con la sociedad catalana.

Silencio. Una forma de expresar el dolor por el atentado de este jueves en Barcelona y Cambrils. De trasladar las condolencias por las, al menos, 14 víctimas mortales; de dar su apoyo al centenar de heridos que dejó la barbarie terrorista y de consuelo a sus familiares.



Una solidaridad muda con Barcelona que eligieron diputados, funcionarios y miembros de las distintas fuerzas políticas en la puerta del Palacio de la Asamblea, donde ayer guardaron cinco minutos de silencio de acuerdo con el llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias. Una convocatoria de concentraciones a nivel estatal a cuyo término intervinieron los distintos portavoces de las fuerzas políticas y sindicales.



La cita movilizó a decenas de personas, entre miembros de organismos públicos y vecinos sensibilizados con lo ocurrido por fidelidad, que ensalzaron su repulsa al terrorismo y condenaron dos atentados que guardan trágicas similitudes con los que golpean Europa regularmente desde hace unos años.



Tanto las escaleras exteriores de acceso a las instalaciones autonómicas como las interiores estuvieron repletas de personas que quisieron evidenciar su homenaje al pueblo catalán y a los distintos países con conciudadanos que se vieron alcanzados por el radicalismo religioso en la ciudad condal .



Ceuta se sumó con una nutrida representación de las instituciones públicas y la población para mostrar los valores de solidaridad y condolencias con los compatriotas del norte de España. Todos se unieron en ese grito mudo con el que se opusieron a unos actos contrarios a los valores democráticos que rigen este país.



Si en algo coincidió el discurso de los participantes fue en remarcar que, en cuestiones como el antiterrorismo, es importante que el conjunto de la sociedad esté unida, que los colores y siglas políticas queden al margen.



Las manifestaciones de condena y apoyo a quienes han sufrido el ataque terrorista se reprodujeron en otras dependencias gubernamentales y negocios de la ciudad autónoma. Solo las campanas de la Iglesia de África y el reloj del Ayuntamiento rompieron el silencio confiriéndole mayor solemnidad.

Mabel Deu, presidenta accidental de la Ciudad Autónoma: “Firme compromiso en la lucha contra el terrorismo y defensa de valores, principios y derechos humanos”

La presidenta accidental de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, informó de que en representación de todos los ceutíes trasladó su solidaridad y condolencias en un telegrama tanto al presidente de la Generalitat como a la alcaldesa de Barcelona. En este mensaje, “se muestra con nuestro luto de tres días, las banderas a media asta y con los cinco minutos de concentración la repulsa a la barbarie terrorista, apoyo y confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como en los Servicios de Inteligencia, nuestro firme compromiso en la lucha contra los terroristas y la defensa de nuestros valores, principios, obligaciones y, sobre todo, los derechos humanos”. Después de la intervención de la presidenta accidental, el resto de representantes de las fuerzas políticas dejaron constancia de su homenaje a las víctimas y repulsa a los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils. Los ciudadanos tampoco perdieron la oportunidad de mostrar su solidaridad con la autonomía que sufrió los atentados y los ciudadanos de otras nacionalidades afectados.

Mohamed Ali, diputado de Caballas: “Sigamos expulsando a estos cánceres porque no son musulmanes”

Mohamed Ali, diputado en la Asamblea por Caballas, reiteró ayer el “rechazo, repulsa y condena” al terrorismo que sacudió a Cataluña este jueves y, sobre todo, pidió “firmeza”. El localista opinó que la concentración de ayer, además de transmitir su cariño a las víctimas, sirvió para trasladar un mensaje de “unidad frente a la barbarie y el horror”. Por otra parte, como musulmán, Ali reflexionó acerca del asesinato de personas inocentes y que los ejecutores digan “falsamente” que lo hacen en nombre del islam: “Nos sentimos doblemente desolados porque el islam para nada defiende este tipo de actitudes, todo lo contrario, las rechaza y condena”. Para el portavoz de Caballas, “el amor al prójimo que es compartido como valor universal, no solo por las religiones sino por cualquier persona con un mínimo de sentido común, es lo que debe impregnar las relaciones entre las personas”. Ali dijo que es cierta la necesidad de “dar un paso al frente”, “acabar con las ambigüedades” y “depurar la distorsión que hay en torno al islam” pero, puntualizó, no es menos cierto que un grupo “minoritario” está haciendo un “daño terrible al islam y los musulmanes”. El diputado hizo un llamamiento a la inmensa mayoría de los musulmanes, gente de bien, “a que sigamos en la línea de expulsar a estos virus y cánceres que dicen que son musulmanes y no lo son”. Unos delincuentes que “ensucian” la imagen del islam y dañan a la humanidad.

Fatima Hamed, diputada de MDyC: “No van a conseguir que tengamos miedo”

Aunque sean “momentos muy duros”, Fatima Hamed, portavoz de MDyC en la Asamblea, instó a demostrar el convencimiento sobre los “valores democráticos” de la sociedad y a reafirmarse en la “convivencia”. “Los que pretenden que tengamos miedo no lo van a conseguir jamás porque somos muchos más los que creemos” en la “libertad del ser humano, el respeto, la tolerancia, la unidad y, sobre todo, el amor y la humanidad” que es lo que transmiten todas las religiones. Además de transmitir fuerzas a la población, Hamed insistió en que “no se criminalice” a los musulmanes: “Cualquiera que comete un acto de terror, que lo único que pretende es que tengamos miedo y dejemos de vivir como lo hacemos ahora mismo, obviando cualquier creencia religiosa, sino creyendo especialmente en la personas, tenemos que trasladarles que no lo van a conseguir. Ni tampoco lo van a conseguir los que pretenden usar ese mensaje”.

Mayda Daoud, diputada del PSOE: “Culpar a nacionalidades o credos es un error”

Mayda Daoud, diputada del PSOE y vicepresidenta segunda de la Asamblea de Ceuta, condenó ayer “duramente” los dos atentados de Cataluña y transmitió que esos “mensajes de odio e islamofobia culpando a razas, credos o nacionalidades” por esta barbarie suponen un “grave error”. Todos los españoles, añadió la socialista tras la concentración, “tenemos la máxima convicción de esa solidaridad entre todos que debe ser algo que nos ayude para enfrentarnos a los que quieren sembrar odio y discordia entre todos”.

“Contra los asesinos solo caben medidas contundentes, ni diplomacia ni medias tintas”

La secretaria general del Partido Popular en Ceuta (PP), Yolanda Bel, dijo que con la multitudinaria concentración volvió a quedar patente la “solidaridad ya no solo del PP y del Gobierno de la Ciudad sino de todos los ceutíes” además de la “repulsa y el rechazo” hacia estos atentados. “Estos asesinos no nos van a ganar la batalla”, prosiguió la popular, quien destacó que es una “responsabilidad de todos hacerles frente” –ciudadanos, administraciones, gobiernos y oposición– poner en marcha mecanismos que permitan la erradicación de esta “gran lacra” que, por desgracia, “es una de las más grandes del siglo XXI”. Unas herramientas que permitan “tomar medidas” porque, sin ánimo de ser incorrecta en estos momentos, Bel apuntó que los “lazos y palabras en internet están bien, pero los hechos ya tocan”. Unos hechos, a los que se refirió la portavoz de la formación en el Gobierno, que deben ser firmes porque “contra los asesinos solo cabe la contundencia, ni la diplomacia ni las medias tintas”. Los ciudadanos del mundo de bien, reiteró la portavoz del PP, “queremos acciones ya, que, de una vez por todas, intenten al menos ir paliando esta lacra” hasta su desaparición. En cualquier caso, envió Bel como mensaje, “no van a conseguir que el miedo nos arrincone ni van a taparnos la boca”. La labor antiterrorista siempre encontrará el “apoyo y respaldo” del PP, resaltó antes de indicar “alto y claro” como su secretaria general en Ceuta que las administraciones y los ciudadanos siempre van a contar no solo con el respaldo de su partido, sino con el de todos los habitantes de la ciudad autónoma que muchas veces se han manifestado en las calles ya en este mismo sentido. Un respaldo “sin fisuras” que la popular hizo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en esta ocasión concreta, “es de merecido reconocimiento hacerlo público”. Bel solo deseó que los españoles “no tengamos que vernos en otras ocasiones” como los cinco minutos de silencio que se guardaron ayer a las puertas del Palacio de la Asamblea de Ceuta.

Juan Carlos Pérez, secretario general UGT Ceuta: “Serenidad y que actúen las fuerzas de seguridad”

Desde UGT, su secretario general en Ceuta, Juan Carlos Pérez, condenó “enérgicamente” los atentados en Barcelona y Cambrils, como no puede ser de otra manera. “Nos solidarizamos con el pueblo catalán y las víctimas” de distintas nacionalidades, subrayó el ugetista. “En estos momentos tenemos que tener serenidad y dejar que actúen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que son los entendidos en materia antiterrorista”, apuntó.

