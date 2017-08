Los vecinos piden celeridad ya que temen que vuelvan las lluvias y haya una desgracia

Varios operarios iniciaban esta semana la rehabilitación de la Estación Telemétrica de San Hipólito, un problema que se ha atragantado tanto para la Ciudad como para Defensa pero sobre todo para los vecinos que residen a los pies de la misma por su “peligro inminente de que se venga abajo”. Así lo ha explicado el presidente vecinal de la zona, Jose María Romero, que lamenta que tan sólo se presentaran los técnicos un día a trabajar a comienzos de semana y no volvieran a aparecer por ahí. “Quitaron los puntales que pusieron a comienzos de verano, abrieron la puerta principal y las troleras y no regresaron”, explica preocupado por que lleguen al invierno y a la época de lluvias y el derrumbe traiga alguna desgracia.

“Lo que queremos es que dejen de reirse de nosotros”

Romero, ha sido, como de costumbre, contundente con sus declaraciones. Lamenta que los operarios sólo hayan estado un día trabajando. “No hemos vuelto a verlos y la verdad es que lo que queremos es que dejen de reirse de nosotros”. Romero ha lanzado un mensaje crítico a las Administraciones, tanto a la local como a la de Defensa, acusándolas de haberse desentendido de las tres familias desalojadas. “El propio consejero de Gobernación hizo un desalojo verbalmente por el peligro de derrumbe. Ni siquiera sabe si los vecinos siguen desalojados y lo que queremos es que un aparejador deje por escrito que sí pueden hacerlo pero no lo hacen porque es evidente que hay peligro inminente de que se venga abajo”. Una vez resuelto que no se ejecutará la demolición, los vecinos se conforman con que se rehabilite “pero que se haga, que no sigan mareando la perdiz porque volvemos a meternos en los meses de mal tiempo”. Romero explica que la situación es intolerante porque llevan mucho tiempo con un problema que no termina de arreglarse y en el que se está hablando de vidas humanas que están en juego y eso no se puede consentir. Los vecinos continuan a la espera del regreso de los operarios para que den prioridad a unos trabajos necesarios y esperados.



La Comandancia General de Ceuta explicó recientemente que una vez que se han realizado las labores de apuntalamiento y retirada de escombros para asegurar la instalación, se comenzaría una segunda parte de trabajos que darán por concluida la rehabilitación de la Estación Telemétrica de San Hipólito. No hay fechas concretas, simplemente una aproximación de que estaría todo solucionado a finales de año y los vecinos piden celeridad dadas las circunstancias en las que viven.



Han sido muchas las quejas de los vecinos de la zona por la situación del declarado como Bien de Interés Cultural que quedó parcialmente derruido tras las últimas lluvias. Tuvieron que ser desalojados con carácter urgente y lamentaron las actuaciones de Ciudad y Defensa acusándolas de dejadez e incluso de chapuceros con la última intervención en la Estación Telemétrica.



Defensa argumentó hace un mes que los puntales que se han puesto para reforzar la estructura son la primera parte de unos trabajos de rehabilitación que en la actualidad se están proyectando. “Lo primero que hicimos fue apuntalar la zona y conseguir las necesarias medidas de seguridad para permitir el regreso a sus viviendas de las familias que fueron inicialmente desalojadas”, señalaron fuentes de la COMGECEU para tranquilidad de los vecinos.