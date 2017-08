Ayer miércoles 16 de agosto comenzaba, el plazo de matrículas para los alumnos de Escuelas Deportivas y Actividades para Adultos

Desde la formación política se pide al ICD que solucione el problema. Se hacen eco de las quejas de ciudadanos “Durante la jornada de ayer, fueron muchas las personas que nos mostraron su malestar por tener que realizar el pago de las diferentes tasas establecidas según la actividad con tarjeta de crédito o a través de domiciliación bancaria obviándose por parte del Instituto Ceutí de Deportes de nuestra ciudad, que esta petición, lejos de facilitar la gestión y el trámite, lo que hace es volverlo más engorroso. Por este motivo, vamos a solicitar que se instale un cajero como los existentes en el registro de la ciudad o en las oficinas de Servicios Tributarios o Acemsa para proceder a pagar en el acto y en el sitio, la tasa que corresponda para facilitar así la gestión a todas las personas que acuden a inscribirse”

Y continúa la nota diciendo “Por otro lado, desde nuestro grupo municipal reiteramos al actual responsable, ya que no sabemos si el intercambio de “carteras” con el señor Ramos incluía estas cuestiones, la importancia de dar cumplimiento a los acuerdos plenarios aprobados a instancias del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía tales como la revisión de todas las tasas a los efectos de facilitar el acceso al deporte a las economías más perjudicadas de nuestra ciudad, como es el caso de las personas desempleadas de larga duración y asimismo, a la importancia de comenzar a trabajar en una página web del ICD moderna y acorde al siglo XXI en la que se facilite al administrado no sólo la información si no también trámites y gestiones relacionadas con el deporte”.