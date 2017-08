Los ocho aspirantes que superaron con éxito las pruebas para entrar en el Cuerpo empezaron ayer el curso de formación en “unas plazas que no son suyas” y que “se tienen que ganar todavía”.

Los ocho aspirantes que superaron con éxito las últimas pruebas para entrar en la Policía Local comenzaron ayer el curso de formación. El superintendente, Sebastián Vega, les felicitó en nombre del Cuerpo por haber llegado hasta esta fase del proceso selectivo, donde los profesores de la academia les proporcionarán una serie de conocimientos que ellos tendrán que completar con posteriores actualizaciones y, sobre todo, con sus aspiraciones personales.



“Esta formación que vais a recibir será la piedra fundamental que os va a permitir el desarrollo de vuestra vida profesional de aquí en adelante”, pronunció Vega en el acto de bienvenida a los policías en prácticas. Otro pilar fundamental al que apuntó el jefe de la Policía Local es la vocación de servicio. “Seríamos campanas huecas si no la tuviésemos”, añadió.



El contenido de la formación se distribuye en tres áreas de conocimiento –Jurídica, Policial y Psicosocial– con una carga lectiva de 500 horas, entre la parte teórica y la práctica. Esta última la realizarán en la vía pública con distintas unidades donde evaluarán la “capacidad y rendimiento” de los alumnos. “Van a ser la de Tráfico, la Unidad de Proximidad y Atención Ciudadana (UPAC) y 092”, enumeró José Antonio Sorroche, tutor principal de la academia e inspector de la Unidad de Tráfico.



Sorroche puntualizó que las prácticas no se iniciarán hasta después de la parte teórico-práctica ya que tienen que cubrir la formación en armamento y tiro así como en defensa personal para su autoprotección. “Sin eso, no van a salir a la calle”, detalló. Los alumnos no participarán de las unidades especializadas puesto que la finalidad de esta formación básica es otra y necesitarían competencias específicas si quieren acceder.



En el momento que sean nombrados como funcionarios, los efectivos serán destinados a las unidades concretas de las cuales ya conocen su funcionamiento puesto que habrán desempeñado cometidos en las mismas.



La Jefatura de Policía Local tiene esperanzas en que no se produzcan bajas entre los aspirantes en base al nivel que han demostrado en las primeras pruebas. Si no superan las asignaturas, que cada una tiene una evaluación que hay que puntuar de cero a diez, o no se superan las prácticas que se evalúan como apto o no apto, quedarían eliminados del proceso. “Les he explicado a los alumnos al entrar que ocupan una plaza del Cuerpo de la Policía Local de Ceuta pero que no es suya, las tienen que ganar, es decir, les queda todavía por superar este curso”, aclaró Sorroche.



Estos futuros agentes estarán realizando las prácticas hasta el próximo 22 de noviembre. Los próximos pasos que dará la Policía Local estarán encaminados, como ya ha informado la Consejería de Gobernación, a convocar las plazas que restan hasta completar la plantilla municipal.