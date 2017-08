Diferentes organizaciones no gubernamentales y asociaciones nacionales e internacionales han suscrito el comunicado de ‘Caminando Fronteras’ que con el título “Defender a quien defiende” muestra su apoyo a Helena Maleno, activista de esta ong.

Denuncian que estos hechos vienen marcando su actividad profesional “desde hace años” y que se “han agravado en las últimas semanas; denotando la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos en la Frontera Sur española”.

“Nuestra compañera Helena Maleno Garzón ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”, afirman.

A partir de estas declaraciones aseguran que se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a Maleno, intentando “por enésima vez coartar su actividad política”. “Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personal donde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales”, explican.

Desde Caminando Fronteras explican que el colmo “sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes”. Seguidamente Maleno recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.

Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías “instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida”.

“Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses”, apuntan.

Concluyen el comunicado, explicando que además de la vía judicial, interpelan a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. “Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.”, concluyen.

Estas son las organizaciones firmantes del comunicado, que han sido apoyadas a lo largo del día también en twitter por otras personas y personalidades.