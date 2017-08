La AEGC señala que el departamento ministerial sabe perfectamente que el principal problema en Ceuta y en Melilla es la falta de personal para cumplir las obligaciones

AEGC no está de acuerdo con la teoría que tienen en el Ministerio del Interior sobre la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla. Coincidimos en que la situación no puede continuar como hasta ahora porque tanto nuestros compañeros, como los del Cuerpo Nacional de Policía, se ven desbordados un día tras otro tanto por la presión migratoria en la valla como por el continuo aumento del transito en los pasos fronterizos de los porteadores. Y no coincidimos cuando desde Interior señalan que no hay falta de personal en estas dos ciudades autónomas. En el ministerio saben, porque están continuamente informados por los mandos de la Guardia Civil y del CNP, que son necesarios más agentes en determinados puntos calientes y que por ser datos sensibles desde AEGC no vamos a desvelar, pero ellos tienen la información exacta de esos puntos en los que es urgente reforzar con más personal.



AEGC considera que tampoco han estado muy acertados a la hora de comparar las necesidades de las dos ciudades autónomas con la provincia de Pontevedra. En primer lugar porque la problemática es diferente, en Pontevedra no tienen en sus montes fronterizos esperando a más de 3.000 inmigrantes para asaltar su perímetro, ni se enfrentan cada día a la entrada y salida masiva de porteadores por sus pasos. El único elemento de unión entre esta provincia y las ciudades autónomas es que, con la destrucción de empleo público en las FCSE, la falta de personal es idéntica en ambos sitios.



En AEGC consideramos que si es necesaria una importante inversión tecnológica, pero esta no es la única solución. Porque el Tarajal seguirá siendo paso de porteadores. Hombres y mujeres explotados por mafias que ven en el porteo su único medio de vida, tanto al otro lado de la frontera como a este lado, porque hay mucho ceutí que vive de ello, por lo que seguirán siendo necesarios componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer frente al problema que difícilmente podrá solucionarse sólo con medidas tecnológicas. Por lo que consideramos, como los mandos aquí destinados, que si es necesario más personal tanto a este lado como del lado marroquí.



Todo lo demás será seguir estrujando a los miembros de las FCSE quienes tienen que paliar la falta de efectivos con muchas horas de sol controlando a miles de personas que esperan encontrar un futuro mejor al otro lado de la valla o que encuentran una mísera compensación económica con el porteo.



En AEGC estamos hartos de la utilización política por parte de todos los partidos de la problemática de estas fronteras. Ellos saben, y nosotros también, que este es un asunto de Estado y que por tanto tiene que resolverse con acuerdos entre España y Marruecos, la otra parte de este problema que también tiene que decir y aportar a la solución.