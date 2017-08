Desde la Secretaria Provincial de la Unión Federal de Policía mostramos nuestra indignación por las desafortunadas declaraciones efectuadas desde el Ministerio de Interior, considerando que en la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta no existe falta personal, sino que éstos podrían estar desaprovechados.



Los números facilitados por el Ministerio del Interior son erróneos, no entendemos de donde han podido sacar esas cifras, ¿625 policías nacionales disponibles en Ceuta?. Eso es totalmente falso.



En la plantilla hay disponible aproximadamente 470 efectivos, de los cuales este año se jubilan 13, además de las pérdidas de más policías que pasan voluntariamente a segunda actividad sin destino. Ni contando a los componente de la UIP que vienen a prestar servicio a nuestra ciudad nos acercaríamos siquiera a la cifra proporcionada por Interior. Los datos no se pueden ver sobre papel, hay que estar aquí para saber cuántos funcionarios hay de baja, cuantos suspendidos de empleo y sueldo, cuantos ocupan plaza en Ceuta pero están destinados en UIP, cuantos hay inmersos en cursos de ascenso y no prestan servicio en la plantilla.



El problema de personal es real e instamos a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad que realice un examen exhaustivo tal y como ha solicitado desde el Ministerio de Interior para que se den cuenta de una vez por todas de la acuciante falta de personal que sufre esta plantilla. Por parte de Interior no se aportandan soluciones al grave problema existente en nuestra ciudad. Haciendo oídos sordos a las continuas denuncias de los Sindicatos Policiales y asociaciones de la Guardia Civil alertando de la alarmante falta de personal y el sobreesfuerzo al que se está sometiendo a los integrantes de las FCSE, poniendo en grave riesgo la integridad física de los mismos. En estos últimos años se han perdido más de 150 efectivos en la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta debido a jubilaciones y pase de funcionarios a segunda actividad sin destino, vacantes que no han sido repuestas por la falta de oferta de empleo público. Provocando con ello que no haya personal suficiente para dar un servicio de calidad y garantizar el libre ejerció de los derechos y libertades de los ciudadanos.



La comparación que realiza Interior de la ciudad Autónoma de Ceuta y el municipio de Pontevedra, nos parece inconcebible y absurda. Como comparar las circunstancias y peculiaridades de nuestra ciudad, que se ve incrementada diariamente por una población flotante dedicada al comercio atípico que convierte nuestra Frontera en una de las más transitada de Europa, donde cada día cruzan más de 30.000 personas y 12.000 vehículos que colapsan diariamente la ciudad. Frontera sometida a una férrea presión migratoria con miles de personas apostadas en los montes del país vecino esperando la oportunidad de cruzar ilegalmente a nuestro país. Una ciudad que ocupa el segundo lugar con el 20,3% de las detenciones de yihadistas en nuestro país, solo superada por Cataluña. Siendo una de las ciudades donde más detenidos inmigrantes se producen. Que está a la cabeza de las ciudades con índice de criminalidad más alto, que posee uno de los barrios más peligrosos de España,. Ciudad junto con Melilla donde más menores extranjeros en desamparo (MENAS) deambulan por sus calles. Ciudad con uno de los puertos más transitados de España con una media de dos millones de pasajeros anuales que cruzan el Estrecho, cuyos funcionarios están sometidos diariamente a una continua presión migratoria, con indocumentados que intenta colarse en los buques que realizan el trayecto con destino a Algeciras. Que con el mismo número de funcionarios se tienen que realizar nuevos servicios de control de Documentación en Helipuerto y Puerto Deportivo.



El Ministerio de Interior está dejando la Seguridad Publica de nuestra ciudad en manos de Marruecos, que es quien se encarga de controlar los flujos de inmigrantes irregulares, MENAS y posibles yihadistas. Es incomprensible que encontrándonos en Nivel 4 de alerta antiterrorista no se disponga de personal suficiente para realizar los controles de entrada pertinentes en nuestra ciudad.



Estamos cansados del discurso de los políticos de turno que en su visita a nuestra ciudad, anuncian un refuerzo de la plantilla, la reforma la Frontera y la construcción de una nueva Jefatura. utilizado constantemente como cortina de humo para silenciar las quejas de los ciudadanos, los sindicatos y asociaciones por el eterno caos en el que vive sumida esta ciudad. Falsas promesas que se vienen incumpliendo desde hace más de una década.



Desde la UFP consideramos que sería necesaria y urgente una fuerte inversión económica y tecnológica en el puesto fronterizo del Tarajal, además del refuerzo de la plantilla, especialmente en dichos puestos, con el fin de poder garantizar, la seguridad de los funcionarios actuantes y el correcto funcionamiento de una frontera que exige a golpe de incidentes, avalanchas, colapsos, altercados y entrada masiva de inmigrantes la implicación del Gobierno de nuestro país. Tienen que tomar cartas en el asunto y no permitir que esta situación de abandono continúe por más tiempo.