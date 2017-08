La convocatoria oficial, publicada el pasado sábado, no contempla la supresión del ciclo que la Dirección Provincial preveía suspender

Más de un mes de demora por parte del Ministerio pero, finalmente, el sábado llegó la publicación oficial en el BOE relativa a la implantación y traslados de enseñanzas en centros educativos de la ciudad. Un anuncio ansiado, sobre todo, por parte de un grupo de docentes y alumnos que llevan ya casi dos meses de lucha para evitar que un grado de Formación Profesional fuese suprimido y, que solo, esta publicación oficial decidiría. Finalmente, según revela el Ministerio, el grado de FP de ‘Frío y Calor’, que se imparte en el instituto 7 Colinas, no entra en suspensión temporal como había previsto la Dirección Provincial. Así lo interpretan docentes y alumnos, puesto que la publicación oficial no hace mención alguna del mismo.



Al frente de la contienda para mantener el grado ha estado el docente y director del departamento de ciclos formativos de familias profesionales, Miguel Avilés, opina que la ‘no aparición’ en la publicación del BOE implica el “respaldo del Ministerio” hacia este grado. Avilés está, desde el fin de semana, animando a todos los interesados para que acudan al centro educativo a partir de septiembre y formalicen su matricula. “Legalmente el ciclo sigue en pie, pero si por algún casual desde la Dirección Provincial lo niegan y se mantienen en su postura, seguiré con la batalla emprendida hasta el final”, declara.



Una lucha en la que no estará solo pues Antonio Acedo adopta la misma postura que su docente. Él es uno de los alumnos que más ha luchado en esta campaña, ejerce como líder y portavoz de una batalla que se niegan a perder, aunque, a diferencia de Avilés no se muestra tan confiado. “Sé que por ley no lo pueden suprimir, pero siento que en septiembre volverán a reiterarse”, expresa. Este, además, reconoce que desde la publicación ha habido un numeroso grupo de interesados que desean matricularse.



El alumno también opina sobre otra de las decisiones adoptadas por el MECD, el mantenimiento del ciclo formativo en ‘vidrio y cerámica’. “Es curioso que sigan manteniendo un grado que no se imparte”, señala. Según Acedo, se trata de una formación que se ofrece todos los años pero nunca llega a impartirse. “El centro recibe una partida presupuestaria que debe invertir en un grado que lleva años sin impartirse, por lo que me pregunto ¿dónde va a parar ese dinero?”.



De momento se hace la luz en un camino que se tornaba bien turbio, en el que se manifiesta un final que, al fin, parece que comienza a ser alentador.