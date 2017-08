Podemos entender todos que nos encontramos en verano y que la maquinaria municipal, en estos días, funciona a un ritmo más lento como consecuencia de las vacaciones y que casi todos los consejeros se encuentran fuera de Ceuta. Sin embargo, hay un problema que no puede esperar y es la reforma de la zona del edificio anexo del colegio Ortega y Gasset que sufrió un importante incendio en la tarde del domingo. Una habitación, un servicio y dos aulas se han visto afectadas. Ya han pasado por allí, en dos ocasiones, los técnicos que deben realizar los oportunos informes para la realización de las obras de reforma. Aparte, la propia dirección del centro ha solicitado al departamento autonómico una limpieza de choque para sacar de allí todo el material inservible que ha quedado después de las llamas. Lo cierto, es que la maquinaria municipal debe responder con prontitud a esta voz de llamada del este colegio público, porque no podemos olvidar que el próximo cuatro de septiembre está previsto el comienzo del curso escolar y quienes no deben pagar los platos rotos son los pequeños de Infantil que llegaran en esas jornadas a las aulas con la mayor de las ilusiones.