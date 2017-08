Cáritas atiende desde 2013 a unas 900 familias, una cifra en auge

La organización finalmente verá materializado su gran proyecto, la creación de un economato

El número de familias sin recursos que sobreviven con los alimentos que obtienen de Cáritas produjo un ‘boom’ en 2013 duplicándose la cantidad, una cifra que se sitúa actualmente en torno a las 900 familias, pero desde la asociación prevén rozar las 1.000, teniendo en cuenta que antes de esa fecha “atendíamos a unas 400 familias”, explica Desirée Rodriguez, Trabajadora Social.



Las principales razones de ese abismal aumento, apunta el director de Cáritas, Manuel Gestal Bermúdez, “se debieron a que fue el momento en que la crisis tocó la punta del iceberg, además aquí la recesión llegó mas tarde pero se agudizó más, pues hubo muchos retornados”.



En cuanto a la procedencia de los beneficiarios explicaba Gestal que el 70% de ellos son de religión musulmana.“Se trata de un porcentaje que aumenta a un ritmo muy acelerado en contraposición del número de familias cristianas que estan descendiendo en la asistencia”, comenta. El hecho importante es que “estas familias no sólo no disminuyen, sino que acuden con más frecuencia, con más urgencia, con más precariedad, lo que delata una peligrosa cronificación de la pobreza, que no se va, que persiste, que es cada vez más intensa para estas familias que no pueden salir de la crisis”, declara el director.



Un total de 50 voluntarios ayudan a la ONG a sacar adelante los distintos servicios. “Si hubiera una docena más estaríamos mejor”. El perfil del voluntario es varón, jubilado o antiguo usuario de Cáritas. Estos son los que más colaboran porque “conocen de primera mano la labor que hacemos”. En general son personas de una media de edad elevada, “por ello nos gustaría hacer un llamamiento a los jóvenes que son el futuro, para que puedan seguir con esta labor”.



Cáritas Diocesana de Ceuta se organiza en sus 7 parroquias donde acuden las familias de cada distrito cuya renta mensual no supera los 400 euros. Allí reciben cada mes un paquete de alimentos básicos no perecederos. Pero en la asociación tienen más proyectos que ven truncados por la falta de capital o locales donde llevarlos a cabo. “Nuestro principal objetivo actualmente es crear un economato, donde las familias puedan seleccionar realmente qué alimentos les hacen falta, pues ahora esa selección la hacemos nosotros y, a veces, no es del todo acertada. A la creación del economato se sumaría un comedor social”, manifiesta Manuel Gestal. Un proyecto tras el que llevan varios años, no solo con su diseño, búsqueda de local y organización, también por el problema de la subvención recibida por parte de la Ciudad y que , finalmente, este año han conseguido que ascienda. Un incremento de 50.000 euros por el que la Consejería de Asuntos Sociales ha decidido apostar por el economato y que verá la luz en los próximos meses.

Con 50.000 euros más que en 2016

El pasado marzo la Consejería de Servicios Sociales, Menores e Igualdad formalizó el convenio de colaboración con Cáritas al que la Ciudad aportó para este 2017 240.000 euros, 50.000 más que en 2016, una cifra que significa en terminos relativos, un incremento de un 21%.



Con esta subida la Ciudad apuesta por la iniciativa de la organización de construir y poner en marcha un economato social para el suministro de artículos de primera necesidad que atenderá a usuarios acreditados mediante un documento de uso personal e intransferible.



Además, el acuerdo contempla que Cáritas Diocesana habrá de realizar talleres para combatir la exclusión social, por ejemplo, ayudando a menores con dificultades de aprendizaje y enseñando a familias a administrar su economía y a gestionar los problemas del ámbito doméstico.