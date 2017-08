El diario ABC publicaba en su edición de ayer una noticia sobre que el Ministerio del Interior está preparando una reforma integral de la valla de Ceuta, al entender que la misma ya no ofrece el carácter disuasorio que había tenido a lo largo de los últimos años. De manera, desde luego, que se entiende que hay un elemento más del complejo frontera que no puede seguir así, a lo que se añade el tema de la construcción de un nuevo paso en el Tarajal y las dos fases de la reforma de la N-352. Ya advierte el portavoz del departamento ministerial que ha hablado con el rotativo madrileño no es una cuestión fácil, ni barata y que tardará tiempo, pero que, desde luego, de alguna manera, están terminado de pulir ese proyecto. Recordamos que cuando se instaló la actual valla, España contó con la ayuda económica de la Unión Europea, con lo cual será posible que nuevamente el Ejecutivo de Mariano Rajoy se dirija a las instancias europea para pedir ayuda para estos cambios y modernizar lo que ya se ha quedado obsoleto. Por lo tanto, está claro que el departamento de Zoido está buscando soluciones al respecto y esperamos que las encuentre rápido y se pongan en marcha. Porque aquí el verdadero problema está en el tiempo, en que con las actuales infraestructuras a todos los niveles será difícil seguir mucho tiempo.