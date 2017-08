Me prometió Luis que me iba a facilitar una historia para poderla trascribir en este medio y eso es lo que le exigí al día siguiente cuando lo encontré por el centro e íbamos a ponernos mano a la obra a jugar al noble deporte del ajedrez.

“Mi mujer es una persona que rara es la vez que no se levanta antes de la diez de la mañana. Por eso cuando una noche se levantó a la cinco de la mañana y me dijo: “Luis quieres que te prepare un buen café”, automáticamente intuí que algo raro estaba pasando. Ella sabe que mi sueño es muy profundo y rápido pero que cuando algo se mueve alrededor mía pues tengo la facultad de detectar todo movimiento ya sea incluso de una mosca. Esto es debido a la costumbre que adquirí en la mili. Cuando nuestros mandos nos mataban en hacer ejercicios y teníamos la desgracia de tener esa misma noche guardia éramos personas “zombis” pero con acción inmediata. Éramos capaces de dormir de pié y tener a la vez uno de los ojos bien abierto. No se nos iba nada de nada. Todo lo que ocurría alrededor nuestra éramos capaces de reaccionar inmediatamente. Salimos hechos unos hombretones de los cuarteles que nos hubieran tocado en suerte a cada uno de nosotros. Ese era el tributo que teníamos que aportar cada uno de nosotros al Gobierno español. Una herencia que teníamos de hacía unas pocas de generaciones. Suerte la que han tenido esta nueva generación de reclutas que para salir de la casa de los padres hay que ponerles una bomba atómica en el trasero y aun y todo no le hacen efecto, ya que no salen ni a tiros, de la casa de sus progenitores.



Una vez que pasé por el baño para lavarme la cara y mis necesidades primarias, mi olfato detecto el aroma del café. Me quedé como un “yonki” mi sentido me hizo moverme casi volando detrás del olor de la mencionada droga hasta llegar a la cocina donde mi querida mujer se encontraba preparándome el “cafelito” con poca leche y dos cucharadas de sacarina. Tengo diabetes y tengo que cuidarme. Todavía tengo que dar mucha guerra en esta vida tan bonita que Dios nos ha dado para vivirla. Empecé a tomarme el suso dicho líquido con una tradición de muchos años que siempre lo hago primero dándole un pequeño sorbo y luego mojando la galletita que mi mujer me había puesto en un pequeño plato, como es lógico unas pocas. La misma como es natural integral para evitar que pueda coger kilos, cuanto me quiere mi querida mujer. Cuando terminé de tomarlo completamente, en ese preciso momento creí apropiado que podía hablar con mi mujer de lo que le ocurría ya que no era normal este nuevo rito en mi casa. Entonces me dijo:



– “Nene me sentía súper agobiada, intranquila, con un fuerte dolor en mi corazón no se explicarlo mucho más, no podía dormir y como yo se que a ti no te gusta dormir mucho, pues me he atrevido a despertarte ¿me perdonas?, como es natural no”. (Y me dio un beso en la frente que la verdad que me desmoronó del todo).



– Pues claro nena no faltaría más.



Viéndola como se encontraba y aunque fuera bastante temprano le propuse salir a andar un rato que yo se que es una de la formas más eficaces para quitar del medio todos los tipos de depresiones y de estrés, y ella me dijo que sí, y que le esperara para que se pudiera poner unas mayas, las zapatillas de deportes y una camiseta y la parte de arriba de un chándal. Yo también aproveché para ponerme algo cómodo para poder dar ese paseo matutino que la verdad que aconsejo a todo el mundo ya que no ve a nadie y a la vez te da una sensación de libertad absoluta. Salimos del Polígono donde yo vivía antes, nos dirigimos cuesta abajo hacia las Puertas del Campo, luego fuimos hacia el Sardinero, tiramos para el puerto, puente y dirección hacia el Poblado Marinero, luego tiramos por el paseo de la palmeras y de allí subimos toda la cuesta de otero hasta que llegamos sobre las ocho de la mañana a la Plaza de Hadú donde hay una panadería donde hacen un pan integral que a mi personalmente me gusta muchísimo, luego nos dirigimos hacia nuestra casa en el Polígono. Cuando llegamos eran cerca de las nueve de la mañana, pero veía que mi mujer seguía muy nerviosa y le dije nuevamente si quería que cogiéramos el coche y nos diéramos una nueva vuelta por todo el perímetro de nuestra querida ciudad de Ceuta, todos sabemos que son aproximadamente unos ocho kilómetros que tenemos entre ir a García Aldave y luego dar la vuelta al Hacho, accediendo ella. Cuando salimos de dar la vuelta al Hacho a la altura del cementerio, algo me dijo que fuera hacia el Campo Santo y así lo hicimos, incluso mi mujer me hecho una “bulla” muy grande recordándome que llevábamos mucho tiempo sin llevar flores, ni presentar respetos ante las tumbas de nuestros seres queridos y llevaba toda la razón del mundo. Dejamos el vehículo debajo de la escalera principal que da a la puerta de Santa Catalina. Cuando llegamos a la puerta cual fue mi sorpresa cuando me encontré a una de las hijas de un buen amigo mío y a su marido. Les interrogué que es lo que hacía por allí y me dijeron que estaban esperando a los hombres de la funeraria para que le dijeran cual había sido el nicho que le había tocado en suerte a su padre que había fallecido la pasada noche. Me quedé de piedra ya que Manolo era un buen amigo mío y si no hubiera sido por la historia que estoy relatando no me hubiera enterado de la muerte de uno de mis mejores amigos hasta Dios sabe cuando. Les dí el pésame y les dije que había sido uno de mis mejores amigos y a la vez era su tesorero, ya que cuando cobraba me dejaba la paga y yo se la iba dando poco a poco cuando el me la iba pidiendo. A parte siempre me enrollaba con el y le daba tabaquito y otras cositas. Una gran pérdida la verdad por mi parte. Después de este gran palo empezó mi cabeza a razonar poco a poco sobre lo que había ocurrido durante toda la noche. Sería mi mujer otra persona con unas condiciones extra sensoriales especiales y nunca no habíamos dado cuenta nadie. Puse en tela de juicio el asunto y es la pregunta que te doy a ti y a todos los lectores de esta sección.