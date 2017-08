Es cierto que Ceuta no es una ciudad donde los vertederos desaparezcan cuando se intentan atajar. La Ciudad Autónoma lleva gastados muchos millones de euros en buscar la limpieza de muchas zonas, de manera especial, del extrarradio, donde se crean de la noche a la mañana puntos negros donde se van acumulando todo tipo de residuos. Desde que se firmó el acuerdo con Tragsa, hace un mes y medio aproximadamente, de manera que los operarios de esta empresa han estado trabajando en lugares de difícil acceso y en vertederos incontrolados, por ejemplo, nada más que en los alrededores de la barriada Príncipe Alfonso han logrado sacar de allí casi doscientas toneladas de todo tipo de residuos. Por ejemplo, el trabajo es exhaustivo, pero lo que falta como reconocen los propios responsables del área de Medio Ambiente y Sostenibilidad es, precisamente, también concienciación ciudadana. Saber a la perfección cuales son los lugares destinados para llevar todo tipo de residuos, no estamos hablando que estén relacionados con la limpieza viaria, pero se prefiere dejarlo a la vuelta de la casa para no molestarse. En muchas ocasiones por parte de la Ciudad se ha hablado de aplicar de manera clara la Ordenanza de Limpieza que está a punto de cumplir su primer año de vigencia. No quedará más remedio que si no hay conciencia, hacerlo a base de multas, porque lo que no es normal desaprovechar fondos públicos para que luego al cabo de poco tiempo todo esté como si no se hubiera limpiado.