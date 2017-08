Señor diputado, sabemos que usted puede hacerlo mejor. De verdad. Somos conscientes de que su capacidad intelectual da para más que para el patético y socorrido “Mételos en tu casa” que tanta gente que ha renunciado a la articulación de un argumento medianamente razonado decide sacar a pasear, para rubor del pensamiento racional, cada vez que se abre un debate relacionado con la inmigración.



No manipule. Intente ser mejor que sus compañeros de partido, esos que, tras un episodio poco afortunado en la frontera y un Delegado del Gobierno pillado en sus mentiras y criticado por Amnistía Internacional, optan por enviar un comunicado metiéndose con Podemos. Y mintiendo, claro está. Si puede, acláreles (porque de verdad pensamos que no hubo mala intención, sino que no entendieron bien lo que leían) que en ningún caso dijimos que la interculturalidad fuese la alternativa para la protección de ningún territorio; dígales que lo que dijimos era que en una ciudad como la nuestra, donde tan importantes son la convivencia y la interculturalidad, las palabras del señor Cucurull fomentando el odio y la xenofobia son todavía más inaceptables.



En serio, señor Bravo, no caiga tan bajo y tenga más dignidad política. No se haga el tonto y deje de reírse de la gente.



Usted sabe que CETI es el acrónimo de Centro de Estancia TEMPORAL de Inmigrantes y es perfectamente consciente de que muchas de las personas migrantes que pasan por aquí terminan residiendo, una vez cruzado el Estrecho, en ciudades como Madrid. Usted conoce de sobra que en la capital del Estado también hay inmigración.



Por favor, no haga el ridículo pidiéndole, de modo irónico, a la alcaldesa Carmena que se lleve inmigrantes de Ceuta. Y, sobre todo, no se refiera a este colectivo como si fuera ganado.



Usted es del Partido Popular. No puede haber más distancia ideológica entre su formación y la nuestra, eso está claro y es algo de lo que en Podemos nos enorgullecemos. Pero usted es también el diputado de Ceuta en el Congreso. Por favor, no nos avergüence.