De las palabras del delegado del gobierno a los medios de comunicación se deduce que él cree que pudo haber un fallo en la seguridad de la frontera o algo así, y que por eso lograron entrar 187 inmigrantes a la carrera por el paso fronterizo de madrugada.



Estoy con el delegado, hubo un fallo, pero ese fallo no tiene nada que ver con los policías nacionales o guardias civiles que estaban de servicio. En mi opinión, en una situación así, poco o nada pueden hacer ante una avalancha de personas fuertes (no se puede negar que los que llegan hasta la frontera la mayoría son personas fuertes, aunque puede haber excepciones) que van a la carrera y pasarán por encima de todo aquel que se interponga en su camino.



En el vídeo que han difundido los medios de comunicación no se aprecia que los inmigrantes utilizasen violencia, eso es lo que dice cualquier ONG que se encarga de defender a los inmigrantes y también muchos ciudadanos que han visto el vídeo. ¿Pueden decir lo mismo los policías que estaban de servicio en la frontera en ese momento? No, por supuesto que no pueden decir lo mismo. Seguro que cambia mucho la cosa ver venir a un grupo de 200 personas gritando y a la carrera que empiezan a empujar una puerta metálica hasta conseguir abrirla. Y que claramente, por su forma de actuar en ese momento, te están diciendo, como se aprecia en el vídeo, que o te quitas de en medio o pasan por encima tuya y de quien haga falta.



Todo depende de cómo se mire, pero lo que no hay que olvidar es que los policías estaban ahí dando la cara y haciendo todo lo que pueden con los pocos recursos materiales y humanos que tienen.



Dicho esto, como decía antes, estoy con el delegado en que hubo un fallo. Bueno, más bien, unos cuantos. Uno de ellos es que la diplomacia falló. Supuestamente Marruecos no estuvo por la labor de alertar de lo que estaba ocurriendo al otro lado en ese mismo instante. También falló no tener una frontera a la altura de Europa, con sus correspondientes medios de última generación, etc. También falló no tener un número suficiente de policías nacionales y guardias civiles, así como los medios materiales para poder hacer frente a estas eventualidades.



Estaría bien que el delegado del gobierno se mojase y comentase a los medios cual es la misión de un policía o guardia civil en un caso así. En mi opinión, echarse a un lado y dejar que pasen, que el problema de la inmigración no se arregla poniéndose policías nacionales o guardias civiles en medio de una avalancha y que se los lleven por delante. El problema de la inmigración, si tiene solución, será otra muy diferente.



Las grandes desigualdades que hay entre unos países y otros, y sobre todo las dictaduras y guerras están haciendo que cada día más inmigrantes quieran llegar a Europa, a la misma Europa ya no tiene trabajo para ellos y no sabe qué hacer. Cuando había trabajo eran bienvenidos, pero ahora que no hay, lo cosa cambia.



El que deja su país de origen y a su familia, y arriesga su vida por llegar a lo que considera un mundo mejor, no pienso que lo haga por antojo, más bien será por llevar una vida más digna. Sin olvidar que también hay excepciones.



Toda persona está en su derecho de buscar una vida mejor para ellos y sus familiares. Las fronteras está claro que tienen su cara buena y su cara mala. La bueno es poder llevar un control para la seguridad del país que dispone de ellas, y mucho más en estos tiempos que corren que el mundo está amenazado por el terrorismo yihadistas. Y la mala, es que hay gente necesitada que quiere llegar y se les impide con vallas, etc. ¿Dónde está la solución? Difícil de encontrarla.



Es por todo ello que hay que resaltar la dura labor que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera de Ceuta y Melilla. Tener que repeler la entrada de inmigrantes no creo que sea plato de buen gusto de nadie.



Y por última, desear una pronta recuperación a los policías nacionales heridos.