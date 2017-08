La basura y la suciedad se acumulan en nuestras calles, y los servicios de limpieza, por motivos desconocidos, se mantienen paralizados en muchas de las barriadas de nuestra ciudad.



Sin embargo, Señor Vivas, tengo que recordarle que los ceutíes no han dejado de pagar sus impuestos, y le recuerdo que, usted, de momento, aún sigue encabezando el gobierno de nuestra ciudad; aunque por su comportamiento, parece que se le está olvidando. Le recuerdo también, que los problemas de los ceutíes nunca se van de vacaciones.



Señor Vivas, estoy seguro de que usted no dejaría que la basura y la suciedad inundara su hogar ¿verdad?. Pues cuando quien debe representar y trabajar para el interés general de la ciudadanía, y garantizar la prestación de los servicios públicos, en este caso, el servicio de limpieza, no lo hace; entonces esa basura que se acumula en las calles no es de los ciudadanos, es suya Señor Vivas. Es usted quien está permitiendo que la ciudad se esté convirtiendo en un estercolero, sólo hace falta pasearse por nuestras calles para comprobarlo, aunque eso usted sólo lo hace cada cuatro años.



Como he dicho antes, se desconocen los motivos por los cuales el servicio público de limpieza que debe prestarse en todas las barriadas de nuestra ciudad, sin excepción alguna, se encuentra en estos momentos paralizado en muchas de ellas.



Puede que “alguien” esté esperando alguna otra inyección de dinero público, o puede que haya algún conflicto de “intereses” que como es habitual se alejen mucho del interés general.



Pues bien, ya sea por los motivos que sean, por encima de cualquier interés particular y, por encima de cualquier posible “chanchullo” en el que se pudiera estar pensando, y a los que estamos tan acostumbrados lamentablemente los ceutíes, por encima de todo, se encuentra el interés general de la ciudadanía.



Y es responsabilidad del Ejecutivo Local mantener nuestras calles limpias, sin que pueda escudarse en aquello que tanto les gusta repetir a menudo, como que es culpa de los ciudadanos que las calles estén sucias.



No es culpa de los ciudadanos, Señor Vivas, es culpa de los máximos responsables políticos que teniendo la obligación de gestionar y garantizar de una manera eficaz la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, no lo hacen. Recuerde que es usted quien encabeza su equipo de “Desgobierno”, es usted el máximo responsable del Ejecutivo Local.



Por tanto, es usted Señor Vivas, quien está dejando que se acumule la basura y la suciedad en nuestras calles, y es usted quien debe adoptar las medidas necesarias para que se ponga en funcionamiento el servicio público de limpieza en todas nuestras barriadas. Así que, Señor Vivas, haga el favor de recoger su basur