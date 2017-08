La frontera del Tarajal volvió a conocer la entrada a la carrera de grupos de inmigrantes que no pudieron ser contenidos

Fue en la madrugada del domingo al lunes. Alrededor de unos 187 inmigrantes subsaharianos sorprendieron tanto a las fuerzas marroquíes como a las españolas. Llegaron en tropel a la explanada del país vecinos y pudieron sacar los anclajes de la puerta española que nos separa de Marruecos. Tres agentes resultaron heridos, donde después de verse las imágenes de las cámaras de la misma frontera y que dieron la vuelta a nuestro país, salió mal parado del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull.



Lo cierto es que fue imposible pararles y se unían a los algo más de setenta que una semana antes habían podido superar todos los controles inimaginables puestos.

Animados por el éxito en la frontera se fueron hacia la valla fronteriza

Si el día anterior los 187 inmigrantes subsaharianos habían tenido la suerte de entrada por la frontera del Tarajal, sus compañeros que habían quedado en Marruecos se animaron de manera clara y cuando pasaron veinticuatro horas otra vez se activaron todas las alertas. Varios centenares de ellos se dirigieron hacia la valle. Los GRS fueron puestos en alerta y se dirigieron a la valla. Pero también por primera vez se decidió bloquear la misma frontera del Tarajal llevando allí a los integrantes de la Unidad de Intervención Policial. Era lamanera de responder a lo que el día anterior se hacía considerado como un fallo en los sistemas y donde el delegado indicó que se iba a analizar para conocer donde estaban los correspondientes fallos en los protocolos.

El tercer acercamiento en menos de dos días que fue controlado por las fuerzas marroquíes a dos kilómetros de la valla.

No había terminado de anochecer el martes y no se habían cumplido ni veinte horas del anterior intento cuando de pronto saltan todas las alarmas y a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta llega información procedente de Marruecos donde se informan de varios cientos de inmigrantes subsaharianos se dirigían hacia la valle fronteriza. Rápidamente se ponen en marcha todos los controles. Las cámaras con las que cuenta la Benemérita en la zona de la frontera no les permite ver a los inmigrantes porque se encuentran detrás de un montaña controlados por los marroquíes y por tanto no son perceptibles.



Fueron muchos los ciudadanos de Ceuta los que pudieron ver el despliegue de los GRS de la Guardia Civil y como sus coches todoterreno iban lanzados hacia el perímetro fronterizo. Se les vio subir por la calle Millán Astray, doblar a la derecha para recogerles en la misma puerta del establecimiento hotelero donde se alojan mientras que se encuentran en Ceuta y a toda velocidad por el centro hacia el mismo perímetro. Con el agravante de que la N-352 se encontraba completamente paralizada porque era el primer y único día en que se ha podido realizar el porteo tras la finalización de las fiestas patronales. Al final, los marroquíes pudieron contenerlos y se relajó la vigilancia. También la propia UIP por segunda vez en ese mismo día se la envió a custodiar la frontera del Tarajal.