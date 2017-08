Al cumplirse un año de la entrega de las VPO, exigen más limpieza y presencia policial por los vehículos que circulan a gran velocidad

Hace ahora un año que la Ciudad entregó la promoción de VPO de Loma Colmenar, 317 viviendas que colmaron de alegría e ilusión a sus adjudicatarios. Doce meses después, esa sensación se ha tornado algo más amarga, y es que los vecinos denuncian una serie de deficiencias y carencias en los servicios básicos de cualquier barriada que en esta zona son inexistentes.



La limpieza es uno de los temas más reivindicados por las familias de Loma Colmenar. Al parecer, según denuncia uno de los presidentes de los bloques de esta promoción, Trace no acude a barrer o baldear. “Vienen cada mes y medio a hacer un baldeo y es entonces cuando barren, pero después se tiran mucho tiempo sin volver”, comenta Abderramán Cortés.



La suciedad acumulada en las inmediaciones de los bloques ha llevado a los vecinos a tomar los enseres de limpieza y arremeter contra la falta de higiene. “Nosotros mismos hemos tenido que fregar e incluso rociar con zotal porque ya han empezado a aparecer pulgas. Las condiciones en las que estamos no son normales”, se lamente el representante del bloque 3 de esta promoción.



En el ámbito de seguridad las cosas no pintan mejor. Consideran esta zona “muy insegura” y sin la suficiente presencia policial que controle las excesivas velocidades a las que muchos vehículos circulan por los alrededores. “La Policía no viene por aquí. Es una zona insegura y los coches han convertido la carretera en un circuito de carreras. Pasan a velocidades altísimas y con la música a todo volumen. Es imposible dormir”. Cortés denuncia que, pese a estas infracciones, los efectivos policiales no aparecen por la zona después de las nueve de la noche. “Al principio de entregar las viviendas se solían ver coches policiales, pero después no aparece ni uno”.



El riesgo para la integridad física de los vecinos se hace patente en el hueco de la ventilación de los garajes. Tras su ruptura se optó por colocar unas vallas, medida a todas luces insuficiente para este presidente vecinal. “Esta medida se puede tener durante un periodo provisional, pero siempre y cuando después se arregle. Aquí hay mucho peligro de que se caiga un niño y se mate”.



También en el ámbito de las infraestructuras, se registran ciertas deficiencias: los motores de las puertas de los garajes se estropean continuamente o los termos eléctricos están prácticamente estropeados desde la entrega de las viviendas. Algunos están rotos y otros presentan escapes de agua. “Hay vecinos que se están duchando con agua fría porque Emvicesa, que son los responsables de repararlos, dice que no tiene dinero”. Las últimas reclamaciones en este sentido se respondieron negativamente. “Hasta diciembre arreglaron algunos, pero sobre las demandas que se han presentado recientemente nos han dicho que no hay partida presupuestaria”. Las filtraciones en algunas cocinas, que han derivado en grietas y agujeros en el doble techo, se suman a esta lista de deficiencias de las que nadie se hace cargo. “Estamos cansados de reclamar una y otra vez. Ya nos hemos acostumbrados a que no nos hagan caso”.



El mantenimiento, denuncian los vecinos, es “inexistente”. Cerca de uno de los bloques, una zona de grava se ha convertido en ‘almacén’ de material arrojadizo por parte de los niños. “Las cogen y la tira contra las ventanas. También ha habido gente que se ha caído ahí y lo que pedimos es que echen una capa de hormigón para unificar el terreno”.



Tampoco en esta petición han encontrado respuesta por parte de la Administración, al igual que en el caso de los ascensores, que requiere de un nuevo sensor para impedir el cierre inmediato. “Hay personas mayores que han sido golpeadas por las puertas, porque se cierran muy rápido y no da tiempo a entrar o salir”. Tras reclamarlo en Emvicesa, desde la empresa municipal les indicaron que “no tienen por qué hacerse cargo de esa avería”, explica este presidente vecinal.



“Abandonados”. Así dicen sentirse estos vecinos que, sólo un año después de la entrega de sus viviendas, ya saben lo que es demandar unos servicios básicos para cualquier barriada o medidas para preservar la integridad física de estos residentes.