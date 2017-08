En relación a la polémica sobre el impago del almuerzo en la visita al Parque Marítimo

La asociación de vecinos de Manzanera acusaba hace unos días a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, FPAV, de no abonarles el almuerzo para su visita al Parque Marítimo del Mediterráneo, tal y como viene siendo habitual en estas actividades que el movimiento vecinal viene desarrollando durante todo el verano. Ante estas acusaciones, el presidente de la FPAV, Juan Moreno, se ha defendido asegurando que la decisión de no abonar esta cantidad responde a la falta de participación de las asociaciones en los eventos organizados por la Federación. “Las asociaciones que no intervienen en actos como ofrenda de flores, cruces de mayo o cualquier acto que organicemos tampoco pueden pretender participar en algo que hace la Federación”, comenta Moreno.



El responsable de la FPAV quiere dejar bien claro que el hecho de no abonar el almuerzo a los vecinos que tenían previsto disfrutar de una jornada en el Parque Marítimo no se debe a una “venganza” por no acudir a la ofrenda de flores de la Virgen de África, sino al cumplimiento de los Estatutos de la entidad vecinal. “Es lo que se recoge en los mismos. Si las asociaciones no quieren participar en los actos ¿para qué quieren formar parte de ella?”.



Moreno insiste en que la Federación ha hecho un “gran esfuerzo” para abonar el almuerzo de los aproximadamente 40 vecinos que suelen acudir a estas jornadas de convivencia y recuerda que las asociaciones vecinales están para “participar en los eventos que organizamos y no solo para pedir cuentas”.



El presidente vecinal indica que las tradiciones locales deben estar “por encima” de los problemas del movimiento vecinal y recuerda que en el caso de la ofrenda de flores “sólo pedimos que acudiera una persona de cada barriada. Hicimos un gasto en cestas de flores que al final no sirvió de nada”.



Ante esta polémica, Moreno ha anunciado que la FPAV abonará los vales de comida a los vecinos de Manzanera que deseen acudir a esta jornada de convivencia. Para ello deberán acudir a la sede de la Federación donde podrán retirar el importe para el almuerzo.



Por su parte, el presidente de la AAVV de Manzanera, Francisco García, quien denunció esta situación, aseguraba que Moreno “no debe decidir quién puede y quién no puede ir al Parque Marítimo”. Recuerda que estas visitas, cuyas entradas las aporta la propia Ciudad, mientras que el almuerzo corre a cargo de la Federación, fueron acordadas en una Asamblea informativa. “Allí se votó que las asociaciones irían al Parque y en ese momento no se dijo que se tomaría represalias contra nadie. Se acordó que todos irían y que la Federación pagaría la comida”.



García recuerda que también en una reunión se acordó que la no asistencia de las AAVV, tanto a la ofrenda de flores como a la elección de las Misses, fue una medida de presión por el impago de las subvenciones correspondiente al periodo 2015. “En su día decidimos no presentarnos al certamen y Moreno fue el primero que se presentó”.



El malestar de García aumenta a medida que recuerda que “de ser cierto que no se abona la comida a los que no fueron a estos actos, por esa regla sólo las cinco asociaciones que participaron en la ofrenda habrían podido ir al Parque, mientras que ya han acudido 22. Las cuentas no cuadran”.



El presidente de la asociación de vecinos de Manzanera va más allá y recuerda que son muchas las asociaciones que no participan en ningún acto organizado por la FPAV. “Si hay que participar en eventos, le pido a Moreno que nos diga cuantas Cruces de mayo celebra Benitez o las veces que esa barriada ha participado en algún acto”.



La polémica está servida de nuevo en el movimiento vecinal, aunque las disputas vienen de tiempo atrás y motivadas por el impago de las subvenciones por parte de la Ciudad. Es por ello que García exige la celebración de una Asamblea “en lugar de tanta nota informativa y que aclare las cifras”.



Respecto a esta cuestión, Moreno ha avanzado que las AAVV deben presentar un informe sobre sus proyectos para este año de cara a percibir esta ayuda. “Estamos hablando con la Ciudad para evitar que se produzcan los problemas del pasado año. El dinero se entregará mediante talones en el banco”.