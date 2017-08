Desde Podemos Ceuta exigen “la dimisión inmediata de Nicolás Fernández Cucurull por dos motivos. En primer lugar, por mentir”. “La mentira no debe ser consentida en política y es algo que, por desgracia, hemos comprobado que el PP ha convertido en costumbre, sobre todo al hablar de refugiados o migrantes, precisamente dos de los colectivos más vulnerables y contra quienes parece que vale cualquier acusación”, afirman en nota de prensa. En segundo lugar, “por su actitud irresponsable e incendiaria no dirigida a otra cosa que a la criminalización de la inmigración. Esto último no lo señalamos únicamente desde nuestra formación”, aseguran, citando a las declaraciones del director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, en las que manifestaba que las declaraciones del Delegado “podrían contribuir a fomentar un discurso del odio y la xenofobia”.

En el comunicado de Podemos aluden a las actuación de Delegación del Gobierno y Ministerio de Interior en el 6-F: “Tras la muerte de quince seres humanos en nuestras costas el 6 de febrero de 2014, tanto Delegación de Gobierno como Ministerio de Interior afirmaron y reafirmaron que en ningún caso los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad habían disparado pelotas de goma contra quienes se ahogaban en el mar. Incluso hubo insultos y descalificaciones hacia los colectivos que aquellos días reclamamos una investigación exhaustiva que esclareciese lo que había ocurrido. Entonces, diferentes grabaciones confirmaron que los entonces Delegado del Gobierno de Ceuta y Ministro de Interior nos habían mentido: sí hubo disparos. Ni el Delegado ni el Ministro dimitieron. Ni siquiera pidieron perdón. Hoy, la historia se repite. Nicolás Fernández Cucurull, actual Delegado del Gobierno, ha afirmado sin rubor alguno que los últimos migrantes que han entrado en nuestra ciudad lo han hecho “con una actitud violenta que prácticamente ha arrollado a los agentes” y que “prueba de ello es la fractura en la pierna de uno de los agentes”. Sin embargo, la grabación de lo sucedido desmiente al representante del Gobierno central en Ceuta: la lesión del agente no se produce por la actitud violenta de ningún inmigrante, sino por la actitud violenta del mismo agente, quien, al ponerse a propinar porrazos y patadas a quienes lo único que hacían era correr, tropezó y cayó al suelo”.

Concluyen la nota de prensa afirmand que les “avergüenza que, en plena crisis humanitaria a nivel mundial y viviendo en un territorio fronterizo, nuestros representantes, en lugar de contribuir al diálogo, a la tolerancia, a la interculturalidad y, en última instancia, al Derecho y la Democracia, prefieran echar más gasolina al fuego, dando munición a quienes, ante el sufrimiento causado por el expolio dirigido desde las elites políticas, financieras y económicas, ven la oportunidad perfecta para comenzar la batalla del penúltimo contra el último. Es algo que ningún demócrata debería consentir”.