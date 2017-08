Desde el MDyC consideramos que el cierre de la frontera a las mercancías demuestra la falta de compromiso del Gobierno del PP con Ceuta.

Y es que, en vez de enviar más medios, técnicos y humanos, como sí hacen en otros lugares, aquí prefieren realizar una chapuza y cerrar la frontera a las mercancías para poder dedicar los pocos efectivos que existen a vigilar la frontera.

Es incomprensible que el inepto Delegado del Gobierno que padecemos siga al frente de la Delegación, ya que lo que demuestra es que solo le une al cargo su propio interés, porque los intereses de los y las ceutíes en nada los defiende.

Desde el MDyC exigimos el envío urgente de los medios que desde hace 20 años viene prometiendo el PP pero que no hemos visto, porque lo que queremos son resultados y no meras palabras vacías que no solucionan los problemas de Ceuta.

A ello hay que añadir que los empresarios del Polígono del Tarajal no pueden estar supeditados a la ineptitud del Delegado, ya que sus negocios se ven abocados al cierre por la falta de soluciones.

Al final las amenazas las cumple el Sr. Fernandez, y es que como no sabe defender los intereses de Ceuta ante el Gobierno de su partido, ha elegido optar por una “seguridad” que nos condena a la ruina porque en vez de elegir exigir a su Gobierno los medios que se necesitan para compatibilizar comercio y turismo, el Sr. Fernández vuelve a hacer alarde de su ineptitud plegándose y arrugándose en Madrid, doblegando así los intereses de Ceuta y de los ceutíes.

Consigue con ello que no tengamos ni seguridad ni comercio, si no tan sólo un nefasto político en la poltrona de la Plaza de los Reyes.

Por ello, desde el MDyC exigimos que se lleven a cabo medidas para solucionar los problemas de la frontera con la esencial implicación del ejecutivo nacional porque del modo que se está procediendo en la actualidad, sólo puede ser catalogado de chapuza.