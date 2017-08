Se cubrirán todas las vacantes que dejen las becas del MECD pero no volverá a haber hasta tres turnos

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, reiteró ayer tras las críticas vertidas sobre el Ejecutivo por el PSOE y Caballas que la reducción del número de beneficiarios del servicio de comedores escolares durante el año académico no responde ni a medidas de ahorro presupuestario ni de prioridad política. Simplemente se trata de que en los siete colegios que lo tienen no se va a volver a meter a “más de 1.100 niños” cuando su capacidad máxima, según sus directores, suma “novecientas y pico” plazas para atender a los escolares en dos turnos. Lo del curso pasado fue una excepción y no se repetirá la escena de “tres turnos” y espacios más allá del comedor habilitados para dar alimentos. El primer paso para devolver a la “normalidad” el servicio lo ha dado el Ministerio convocando por separado las becas de comedor (810, alguna más si no se adjudican las 450 asignadas a Melilla) y transporte escolar con la intención de que estén adjudicadas antes del 1 de octubre. “Si la relación de beneficiarios está cerrada cuando el servicio empiece a funcionar no nos encontraremos, como a principios de año, con niños a los que se seguía atendiendo porque eran becarios del curso anterior que no volvieron a recibr ayuda del Ministerio, pero con los que se hizo un esfuerzo para no excluir a nadie con el año académico a medias”, rememoró el también titular de Gobernación. Ese criterio excepcional hizo que en colegios como los CEIP Reina Sofía, Andrés Manjón y García Lorca, con entre 140 y 146 becarios de comedor del MECD, se atendiese cada día a hasta más de 80 estudiantes extra. En total, disfrutaban de beca del Miniserio 834 jóvenes y la Ciudad se comprometió a sufragar la atención a más de 300 extra. De cara al próximo curso, el Ejecutivo local confía en que las ayudas del MECD lleguen a los 810 niños con menos recursos familiares. Después, la Ciudad pondrá “lo que haga falta” para dar cobertura a más alumnos con necesidades “hasta el límite de la capacidad de los comedores, que es el único que nos hemos puesto”. Después quedará recurrir a la red de protección de los Servicios Sociales y las oenegés que reciben fondos públicos.

Atropellados por el verano con la ‘oficina’ de becas

El portavoz del Ejecutivo local reconoció ayer que a estas alturas de agosto ya será difícil cumplir este año el compromiso adoptado por el Pleno en junio para, a instancias de Cs, activar algún mecanismo para “dar una asistencia efectiva a los ciudadanos que requieran ayuda para la tramitación electrónica de las becas convocadas por el Ministerio de Educación, especialmente durante el plazo de presentación de solicitudes y cuando éste abarca los meses de verano”. El MECD ha convocado las de comedor y transporte (se pueden pedir hasta el 3 de septiembre) pero no hay oficina, así que se confía en la “buena voluntad” de los funcionarios

El Gobierno local no paga desde enero los menús de sus becados

La Ciudad Autónoma todavía no ha desembolsado “ni un euro” de los 4,65 por niño y día que se comprometió a pagar a los siete colegios públicos con comedor escolar de Ceuta para que ampliasen más allá de los alumnos con beca del Ministerio de Educación para ese servicio el número total de beneficiarios. La “buena voluntad” de los directores permitió llegar mucho más allá de los 835 estudiantes con ayuda del MECD, concretamente hasta cerca de 1.200, pero la Administración autonómica va, como en otras ocasiones, tarde en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. El Ministerio, que en veces anteriores también ha acumulado retrasos, está actualmente “al día”, según las fuentes consultadas por este periódico. Con lo que no se ha dado la misma celeridad la Administración General del Estado es con el equipamiento de la cocina del CEIP Maestro José Acosta, que un curso después de mudarse a la antigua Facultad de El Morro rehabilitada todavía no tiene esas dependencias operativas. Caballas ha instado a la Ciudad a que valore la posibilidad de hacer “un esfuerzo” y hacerse cargo de esa licitación para ampliar el número de beneficiarios de comedor en el global de Ceuta pero el Ejecutivo local ha recordado que se trata de una competencia del MECD.