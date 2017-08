En los siete colegios que tienen el servicio solo se admitirá el próximo curso a un total de 910 beneficiarios

Los dos principales grupos de la oposición en la Asamblea, el PSOE y Caballas, manifestaron ayer su oposición radical a transigir sin más ni más con la intención del Ministerio de Educación y la Ciudad de reducir por razones de espacio el número de beneficiarios del servicio de comedores escolares durante el año académico. Mientras que el curso pasado entre ambas Administraciones se llegó a atender a más de 1.200 escolares, el próximo no se podrá pasar de 911 en los siete colegios con cocinas y comedores. “Es una irresponsabilidad excluir cerca de un 25 por ciento de los niños que hasta el momento estaban becados por su situación de vulnerabilidad económica y social”, censuraron los socialistas en un comunicado a los medios. Pese a que según el MECD y la Ciudad es más un problema de espacio, de acabar con la masificación, que de dinero, el PSOE recordó que intentó enmendar los Presupuestos Generales de la Ciudad para 2017 “para incrementar en 75.000 euros la partida destinada a atender las necesidades de las familias en paro y situación de pobreza, mediante la ampliación del número de plazas durante el periodo lectivo, alcanzando un montante total de 175.000 euros”. “No solo no aumentaron la partida, sino que ahora recortan las plazas que se habían alcanzado por razones de máxima necesidades”, ha recriminado el PSOE al Gobierno del Partido Popular, que a sus ojos “suspende en el campo de emergencia social con los recortes a las medidas de apoyo a las familias y, sobre todo, niños en situación de vulnerabilidad”. Para el PSOE de Ceuta, “evitar la pobreza infantil es prioritario”, por lo que considera “fundamental que tanto el Ministerio como el Ejecutivo local sienten “las bases de un protocolo único e inalterable que estructure y fije el funcionamiento del servicio de comedor en los colegios para que ningún alumno se quede sin un plato de comida”. Asimismo, exigió a las dos Administraciones “que cubran las necesidades alimentarias de los niños que tienen reconocida su situación de precariedad”. El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha reprochado su “falta de previsión” al Ministerio y a la Ciudad, ya que “llevamos años manteniendo un servicio en precario cargando el peso de sus riendas sobre los directores y el resto de personal de los colegios mientras hay espacios como los habilitados en el CEIP Maestro José Acosta que no se ponen en funcionamiento porque el MECD no ha sido capaz de equiparlos”. El comedor de ese centro tendría capacidad, si estuviera operativo, “para recibir a casi todos los niños que se quedarán sin el servicio el próximo curso por cuestiones de cupos máximos” y a juicio de Ali “estamos a tiempo de hacer un esfuerzo, si el MECD no es capaz, desde la Ciudad”.