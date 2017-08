A las 00:00 el cantante se sube al Auditorio para hacer un repaso de su repertorio en el que no faltará ‘Por ella’ o ‘Déjate Querer’. Asegura que el arte y la vida son el día a día

Le gusta opinar y reconoce que se moja. Sus últimas declaraciones sobre Cataluña le han puesto en primera plana de la actualidad. Le parece “grave que se rompa un país”. Y le parece que si su música la interpreta otra persona ahí ya es “música de verdad” por quedarse en el alma del que quiere cantarla. Esta noche buscará un huequecito en el corazón del público ceutí para que sienta y viva sus canciones de siempre y los nuevos temas.



–Lleva más de 30 años en el mundo de la música. ¿Cómo se consigue eso?



–El secreto es la constancia, no aburrirse, no venirse muy arriba cuando hay un éxito y cuando hay malos tiempos no ponerles mala cara. Hay que ser un poquito valiente, hacer cosas que la gente no se espere y sorprender y sobre todo la base es disfrutar de tu profesión. Es fundamental que el que se sube ahí transmita a la gente que está disfrutando.



–Imagino que los fans de sus primeros años de carrera aún le siguen siendo fieles. ¿Se ha ampliado el público que sigue a José Manuel Soto?



–Hay gente que me lleva siguiendo todos estos años y que incluso sus hijos me siguen y se produce ese fenómeno de que vengan juntos a los conciertos, incluso algunos nietos. Y eso es algo muy bonito porque han crecido con las canciones que les ponían sus padres.



–Su tema ‘Por ella’ ha sido versionado por autores como Roberto Carlos o Los del Río. ¿Cómo se siente un artista cuando escucha sus canciones en boca de otro cantante?



–Es una gran satisfacción. En boca de otros cantantes y de cualquiera. Me gusta lo que decía Machado, escuchar tu poesía en boca de cualquier persona. Pues en una fiesta alguien que se arranque cantando algo tuyo es señal de que las canciones forman parte del alma del pueblo y esa es la mayor satisfacción que puede tener un artista.



–¿Cuál es su fuente de inspiración?



–La inspiración siempre es la vida. Lo bueno y lo malo de la vida. Los momentos buenos y también la imaginación, la realidad que te rodea, los sueños y los recuerdos…



–Si no se hubiera dedicado a este estilo de canción ligera, ¿qué le hubiera gustado interpretar?



–A mí me gusta el bolero, la copla, sevillanas y cuarenta cosas. Las canciones tienen un estilo definido pero las mías están cerca de eso: de la copla, del pop, de la canción de autor sudamericana algunas veces… lo mío es una mezcla de muchas cosas porque yo he escuchado mucha música de chico y eso se refleja ahí.



–¿Considera que los artistas deben implicarse activamente en temas reivindicativos? Lo digo por su mensaje a los independentistas catalanes a los que dijo que llevan 40 años inoculando el odio a España.



–Soy una persona que me gusta opinar de todo y pienso que los que tenemos cierta transcendencia deberíamos de mojarnos cuando hay cosas importantes de las que opinar. En España están ocurriendo cosas muy graves y muy injustas y a mí me gusta que los artistas, los políticos, los deportistas y la gente con cierta repercusión social denuncie lo que está pasando. Yo he hablado de Cataluña y me parece grave que se rompa un país y he hablado muchísimas cosas. No solamente de eso. Y creo que las redes sociales son una buena herramienta para que todo el mundo pueda opinar. A mí me gusta opinar y opino.



–¿Cómo definiría su último trabajo ‘Alcázar de Sevilla’?



–Fue una fecha muy especial y un sitio muy especial. Queríamos hacer algo distinto para celebrar los 30 años de carrera y decidimos hacerlo allí porque es un sitio espectacular porque no se hacen muchos conciertos y nada más entrar te das cuenta que es mágico, cargado de historia y donde la música suena de otra manera.



–Ha participado en el concurso ‘Tu cara me suena’. ¿Cómo se vive la experiencia de meterse en la piel de otro artista?



–Fue divertido pero complicado. Para un humorista o para un actor es más fácil pero para mí que llevo toda mi vida cantando de la misma manera, de repente meterme en la piel de otro cantante no es fácil. Es duro, son muchas horas de ensayo de coreografía, vestuario, peluquería, maquillaje, pero fue una experiencia divertida, bonita y la gente te ve en otro registro divertido, más en plan de broma y esas cosas son buenas.



–¿Volvería a la ‘Selva de los Famosos’?



–Cuando yo fui era un programa de superviviencia muy bonito y muy divertido. No era como hoy en día con tantas discusiones, que se ha convertido en algo más feo. A mí me divirtió mucho hacer aquello y estar en aquel sitio maravilloso del Amazonas y la gente me pudo ver en otro registro distinto y creo que caí bien a la gente y me fue bien. Todavía después de 14 años que han pasado, la gente me sigue preguntando por aquello. No sé si repetiría pero fue una experiencia buena.



–¿Cuáles son sus proyectos futuros?



–De momento, lo más inmediato es una gira de verano muy dura y muy bonita, cantar por un montón de sitios de toda España. Es intenso, hacía tiempo que no trabajaba tanto en verano pero son momentos buenos que hay que aprovechar. Después tenemos varios conciertos en otoño y nos meteremos a grabar un disco.



–¿Qué le queda a José Manuel Soto por hacer?



–Me quedan muchas cosas por hacer. Además me encuentro en un momento muy bueno de mi carrera, de madurez, ya he ido cogiendo una seguridad y pierdes los miedos del principio y sientes que la gente te respeta. Me siento joven pero tengo ya un recorrido. Quiero hacer un disco de coplas, de boleros, de Navidad, abrir mi mercado a más sitios, quiero cantar con más artistas y disfrutar de esto día a día. Para mí el arte y la vida es el día a día.



–¿Qué ofrecerá esta noche al público ceutí?



–Intentaremos hacer un concierto bonito con todo el repertorio nuestro de siempre, haciendo un recorrido desde los principios hasta hoy e intentando que la gente participe y forme parte del espectáculo, que haya momentos más íntimos y más divertidos… la música consiste en eso, que haya todo tipo de sensaciones y que el público pueda vivirlas y sentirlas. Intentar buscar un huequecito en el corazón del público a través de la música.