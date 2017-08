Cruz Roja atendió a tres jóvenes, de los que uno fue trasladado al Hospital, e Ingesa a dos sin ingreso. Otros casos nunca trascienden.

Las fuerzas de seguridad requirieron al responsable de un establecimiento al tener indicios de que dispensó alcohol a menores.

El consumo de atracón sigue aumentado y tiene mayor prevalencia entre los 15 y 24 años.

Vendarse los ojos ante el aumento del consumo de alcohol coincidiendo con la Feria es en vano. La ingesta de esta droga legal se dispara en las noches de las Fiestas Patronales, según corroboran fuentes sanitarias, ya que la percepción de riesgo en torno a esta sustancia es muy baja al tratarse de una ocasión especial y, en apenas seis días, se bebe una cantidad ingente de alcohol.



Cruz Roja, entidad encargada del dispositivo sanitario preventivo para la Feria, atendió a tres personas por intoxicación etílica entre el martes y el miércoles. Una de estas asistencias a jóvenes, como definió la institución sanitaria el perfil de los atendidos, requirió del traslado del paciente en su ambulancia al Hospital Universitario. Las dos incidencias restantes quedaron resueltas en su Puesto de Atención Sanitaria ya que cuenta con médico, servicio de enfermería, técnicos en emergencias y socorristas con formación en primeros auxilios. No obstante, desde la institución humanitaria tampoco descartaron la existencia de otros casos que hayan sido desplazados directamente al Hospital Universitario sin reclamar sus servicios o que hayan pasado desapercibidos al ser llevados a su casa por sus acompañantes.



Por su parte, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) registró en esos dos primeros días de Feria dos asistencias por abuso en el consumo de alcohol sin necesidad de ingreso en el Hospital. Uno de ellos debió ser el mismo que Cruz Roja trasladó al clínico, de modo que al menos a cuatro personas se les fue la mano con el alcohol en la Feria y alrededores.



La Consejería de Sanidad remitió a las estadísticas nacionales para poner cifras a este fenómeno entre los jóvenes en la ciudad autónoma. De la edición 2017 de la Encuesta Sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) realizada a población de entre 15 y 64 años se desprende que la cifra de consumidores diarios es la más baja de toda la serie cuyo inicio data de 1995.



Por el contrario, el consumo de atracón o binge drinking (cinco o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión) sigue aumentando y ya dice practicarlo el 17,9 por ciento de los encuestados, con mayor prevalencia en el grupo de edad de 15 a 24 años, en el que el 30,6 por ciento de hombres y el 22,8 de mujeres afirman que se han dado un atracón de alcohol en el último mes.



Por otra parte, el consumo de drogas en la población escolar de entre 14 y 18 años ha disminuido, según los datos los recoge la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2014-2015, la última disponible.



Aunque la prevalencia sigue siendo muy elevada, los datos de esta encuesta revelaron un considerable descenso del consumo de alcohol entre la población encuestada. Esta reducción fue más acusada en el caso de los consumos intensivos (frecuencia de borracheras en los últimos 30 días y consumo en forma de atracón).



Aun así, 285.700 estudiantes de entre 14 y 18 años empezaron a consumir alcohol (154.600 son mujeres y el resto hombres). Los datos de esta encuesta desvelaron que el 78,9 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años probó alguna vez en la vida el alcohol.



El porcentaje de estudiantes que bebe aumenta los fines de semana. Beben sobre todo cerveza entre semana y, en fin de semana, combinados seguidos de cerveza y vino. El alcohol lo consiguen ellos mismos directamente o bien a través de mayores de 18 años que se lo proporcionan. Las autoridades sanitarias de la ciudad alertan de que los menores ceutíes emplean esta triquiñuela o, simplemente, adquieren el alcohol en tiendas y bares sin que nadie les solicite que acrediten su edad mediante la presentación del DNI u otra documentación.



En cuanto al consumo intensivo, destacó que el 1,7 por ciento de los jóvenes de 14 a 18 años consumió alcohol diariamente en los últimos 30 días (0,9 por ciento a los 14 años y 2,4 a los 17). Uno de cada tres escolares bebió en forma de atracón (binge drinking) en los últimos 30 días. Este patrón de consumo aumenta con la edad: a los 18 años este porcentaje se eleva hasta el 50 por ciento.



La encuesta también pregunta por el botellón, cuya prevalencia desciende ligeramente. Seis de cada 10 (57,6 por ciento) participaron en un botellón alguna vez en los últimos 12 meses (frente al 62 por ciento de la encuesta anterior). También descendieron las borracheras: dos de cada 10 estudiantes se emborracharon alguna vez en el último mes. Y tres de cada 10 escolares (31,9 por ciento) tiene un consumo de riesgo los fines de semana.

Requerido al tener indicios de que dio alcohol a menores

Las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia en estas Fiestas Patronales y, aunque no se trate de una vigilancia específica para el cumplimiento de la legislación ya que ambos cuerpos policiales tienen encomendadas más funciones en el marco de sus competencias, han detectado que el cumplimiento de la legislación estatal de regulación de venta y consumo de bebidas alcohólicas no fue riguroso en el recinto ferial y aledaños, en principio, el primer día de Feria. Hasta el punto de que tuvieron que requerir al responsable de un establecimiento porque, alegando que lo desconocía, tenían indicios de que estaba dispensando alcohol a menores cuando la edad mínima para su adquisición está en los 18 años.