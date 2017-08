Hay una dotación presupuestada de 1,2 millones; la misma que el pasado año

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Asuntos Sociales, abordó la aprobación de la base reguladora de subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines sociales a desarrollar por entidades del Tercer Sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7%. El importe es el mismo que el año anterior, 1,2 millones. En la reunión del Consejo de ayer, que fue presidido por Mabel Deu, se dio luz verde a estas bases reguladoras.

Plaza oficial mayor

De otra parte, y aunque fue un asunto no abordado en la reunión del Consejo, el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, defendió el nombramiento por designación directa de la plaza de oficial mayor, que ayer mismo salió publicada en el Boletín de la Ciudad.



“Es una vía perfectamente legal”, expuso Hachuel, que defendió la inexistencia de “inconvenientes jurídicos” al respecto. Esta plaza ya fue denunciada por el sindicato UGT, pero el Gobierno defiende la legalidad de la misma, sin que considere que haya nada que cuestionar porque, en este caso, se haya elegido una designación directa.



También ayer se insistió públicamente en el acuerdo alcanzado entre la Ciudad y la Cruz Roja para que las personas con discapacidad puedan bajar a la feria durante todos los días que duren las fiestas patronales. Gracias a este acuerdo, las personas que necesiten de esta ayuda no tienen más que pedirla a la entidad humanitaria, encargada de su organización. Los vehículos particulares con discapacitados no pueden bajar al Real si antes no se han dado de alta en la relación de coches que obra en poder del 112, todo esto por motivos de seguridad.