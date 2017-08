Además Gobernación se interesará por el impago de las horas extra a los agentes

La Ciudad quiere sacar con la mayor celeridad posible las 15 nuevas plazas para la Policía Local, ajustándolas en el tiempo con las de Bomberos. Lo aseguró ayer el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, al término del Consejo de Gobierno, confiando en que pueda cumplirse el compromiso de sacar 30 plazas antes del final de la legislatura.



“Estamos estudiando no dilatarnos tanto en el tiempo, sacar las 15 plazas y si queda vacante alguna de las 8 anteriores o de éstas, quedarán en la próxima convocatoria. Preferimos sacar las plazas solapándolas en vez de esperar”, expuso Hachuel, porque lo que no quiere el Gobierno es quedarse parado hasta que termine una convocatoria, al objeto de así poder cumplir los plazos establecidos.



Por cierto que Hachuel ha reseñado que va a preocuparse de saber por qué no se están pagando las horas extraordinarias a la Policía Local desde el pasado abril, algo que denunció el PSOE a este medio la semana pasada. Asegura que lo desconocía y, asegura, se abonarán sí o sí.



“He intentado contactar con la consejera Kissy Chandiramani y lo primero que le voy a preguntar qué tipo de incidencia ha ocurrido. Los policías las van a cobrar, no me consta que nadie haya dicho que vaya a dejar de hacer su trabajo por no haber cobrado ya”, matizó.



De otra parte en el Consejo de Gobierno celebrado ayer se aprobó la contratación de la prórroga del servicio del TSI 2018/2019, valorado en algo más de un millón de euros.