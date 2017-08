Lo que sucede en nuestras fronteras es un drama. Lo es para todos los que terminan siendo protagonistas de un sistema de control impuesto por la UE que no es más que el vivo ejemplo de la improvisación. Europa no sabe qué hacer con África y responde de la única forma que idea: con sistemas de cámaras, con leyes incomprensibles y utilizando a los funcionarios de las fuerzas de seguridad a los que se les obliga a cumplir unas órdenes que luego no les protegen. Y ejemplos hay muchos. Empiecen a contar cuántos políticos se han sentado en un banquillo o han sido señalados en investigaciones cada vez que ocurre una tragedia en el vallado. La respuesta es fácil: ninguno.



Ayer unas 200 personas quisieron cruzar a Ceuta, lográndolo más de 70. No voy a perder el tiempo respondiendo a los que, escondidos en perfiles de redes sociales, empiezan a mostrar el vivo reflejo de la monstruosidad. Tampoco a los que optan por quedarse con una versión oficial que suele no cuadrar con la verdad. Las notas de prensa con membrete oficial esconden interpretaciones desafortunadas y no sirven más que para intentar orientar la opinión pública al interés del momento. Y el momento marca cuando hay que hablar de ASALTOS y cuando hay que aplaudir un desfile de moda por la integración. Así son de hipócritas.



Ayer hubo muchas personas que lo pasaron francamente mal. Subsaharianos heridos por las concertinas, esas que dice el PP que solo son ‘disuasorias’; policías que tenían que atender a los heridos porque se los iban encontrando por el camino, guardias civiles encomendados a un control de vallas sin medios, vendidos y entregados a una vaguada incontrolable, expuestos a una realidad que puede desembocar en una auténtica tragedia porque se está permitiendo que sea así. Es el drama de la frontera sur que copa algunos espacios en medios nacionales de vez en cuando, sin que por ello dé pie a consecuencias constructivas.



Porque después de episodios duros como el de ayer, nada se hace, nada se pone en marcha para evitar que la situación sea así de expuesta, así de terrible. Peor aún, se está haciendo uso de un lenguaje peligroso que solo sirve para calentar a determinadas personas y para mal informar. Qué curioso, el nivel de transparencia se vuelve contra quienes buscan asemejar el mundo a sus propios intereses.



Y esto no cambia, así llevamos contándoselo ya demasiados años.