Tanto el PSOE como Caballas han denunciado que el próximo fin de semana no habrá médicos en Urgencias. El primero, además, ha reseñado lo que está ocurriendo con el área de Cardiología, sin agenda hasta más allá del verano. Denuncias de este tipo son relevantes, más aún en plena Feria cuando la presión asistencial es mayor. Llama la atención que quienes tienen que calmar a la población hayan optado por callarse, por no responder a lo que denuncian dos partidos con solvencia. Porque esto es lo más grave, que las administraciones se han acostumbrado a callar ante las denuncias, a obviar que existe una alarma ciudadana, a mirar hacia otro lado cuando se denuncian asuntos que afectan de lleno a la sanidad, y, por ende, a la salud pública. Ingesa o la Delegación del Gobierno deben pronunciarse al respecto, no pueden dejar que pase un momento más sin decir nada o sin aportar soluciones. ¿Se va a quedar Ugencias sin médicos el próximo fin de semana?, ¿cómo se va a afrontar la situación?, ¿con qué recursos se cuenta?, ¿qué se tiene que decir ante la denuncia de los dos partidos de la oposición?, ¿se va a mirar hacia otro lado?, ¿hasta cuándo se va a optar por la ley del silencio en vez de abogar por dejar tranquilos a los ciudadanos?